Booba contre Vald, le clash : ventes d'albums décriées et vieux dossiers, les rappeurs se font la guerre

Grand habitué des embrouilles, des clashs et des moqueries avec à peu près tous ses confrères du rap, le populaire Booba - de son vrai nom Élie Yaffa - a décidé de s'en prendre à Vald alias Valentin Le Du. Ce dernier a publié le 4 février 2022 un nouvel album intitulé V, certifié or par le Snep seulement trois jours après sa sortie. Pas convaincu de ce succès commercial, Booba est allé au clash.

Donc d'un coup t'es le plus gros vendeur ?

Sur les réseaux sociaux, le rappeur originaire du 92 mais qui passe une bonne partie de son temps à Miami, a ainsi contesté les ventes de son confrère. "Il a triché et vous l'avez laissé passer. C'est de la corruption", a-t-il déclaré, s'en prenant à Bertrand Burgalat, actuel président du Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). Mais que dénonce-t-il ? Selon lui, Vald aurait réalisé 51 000 ventes en première semaine puis seulement 4 800 en seconde. "Donc d'un coup sans motif t'es le plus gros vendeur ? Pas de hit, pleine pandémie, dents jaunes, vilain tout mou mal rasé, mal sappé... tu nous expliques ?", avait-il attaqué.

De son côté, le Snep a publié un message sur Twitter pour certifier d'autres chiffres : "Nous garantissons que les ventes de l'album V de Vald s'élèvent à 89 073 exemplaires pour les deux dernières semaines. Ces chiffres sont certifiés et validés OCC- SNEP."

Le flou autour des ventes de l'album de Vald s'expliquerait par plusieurs paramètres, à commencer par les précommandes qui auraient été phénoménales mais aussi par un comptage compliqué entre le streaming et le physique mais aussi le fait que le disque a plusieurs versions... "Une bonne partie des ventes physiques étaient réalisées dans un box réunissant 5 versions CD du même album, et il a été demandé de faire un comptage manuel de chaque disque, ce qui est contraire à nos règles", a réagi Bertrand Burgalat. Est-ce que Booba aurait été vexé de voir que son dernier disque, ULTRA, n'avait obtenu sa certification or qu'en quinze jours ? Il avait cependant été certifié platine en trois mois, soit 100 000 exemplaires.

Un peu islamophobe ton daron non ?

Le clash s'est ensuite déplacé, sans surprise, sur un terrain privé plus que professionnel. Booba s'est ainsi amusé à partager des publications émanant du compte Facebook de Roger Le Du, le père de Vald. "Un peu islamophobe ton daron non ?", a-t-il réagi en faisant une capture d'écran d'une blague sur l'imam de Brest, partagée par le père du jeune rappeur. Il a aussi dévoilé une photo de Roger Le Du, une cagoule sur la tête, pour le tourner en dérision.

Vald n'a pas manqué de réagir à son tour et de s'en prendre à Booba relate Générations, qui partage des captures d'écran. Il a ainsi publié de son côté des photos de son aîné prenant fièrement la pose avec le très décrié Jean Messiha, porte-parole du candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour ou encore avec le non moins clivant homme d'affaires Vincent Bolloré...

Affaire à suivre !