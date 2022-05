Matthieu Delormeau, furieux, quitte TPMP en direct après un vif échange avec Gilles Verdez

L'absence d'Idrissa Gueye samedi 14 mai 2022 lors du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Montpellier, en soutien à la lutte contre l'homophobie, continue à faire parler. Le footballeur international sénégalais de 32 ans a été accusé d'homophobie. Un sujet qui a été évoqué sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), mercredi 18 mai. Et le ton est monté entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez.

D'emblée, Gilles Verdez a apporté son soutien à Idrissa Gueye. "Je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression de religion. Et pour ça il est jeté aux chiens. Il y a de la haine contre lui, je trouve ça inadmissible", a-t-il déclaré. Des paroles qui ont provoqué la colère de Matthieu Delormeau qui l'a vite qualifié d'"énorme connard". "Ca va trop loin. L'homophobie ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est une honte. C'est fini je ne te parle plus", s'est-il indigné.

Gilles Verdez a accusé son acolyte de propager la haine et lui a dit qu'il ne comprenait rien. "C'est ridicule. Il ne milite pas pour l'homophobie. Il y a plein de joueurs à Liverpool, des joueurs musulmans, à qui on a permis de ne pas jouer. Ca ne fait pas un scandale là-bas. Ils ont le droit de ne pas arborer un symbole qui les choque dans leur liberté religieuse et de conscience. Vous n'avez pas à les stigmatiser pour ça", a-t-il poursuivi, coupé par Matthieu Delormeau qui était toujours autant en colère.

Un échange tendu s'est poursuivi entre l'ancien animateur de NRJ12 et le fiancé de Fatou. Le premier a notamment demandé au second de "fermer [sa] gueule". Et la lecture d'un tweet par Cyril Hanouna est venu mettre le feu aux poudres. "Il y a quelqu'un qui dit : 'Matthieu Delormeau ne comprend rien, respecter les homosexuels est une chose, soutenir leur cause en est une autre...", a lu le papa de Lino et Bianca (10 et 12 ans). Matthieu Delormeau a donc fait remarquer à son patron qu'il ne lisait que les messages qui soutenaient l'opinion de Gilles Verdez. "Là vous êtes parti, vous êtes énervé, vous n'avez pas du tout expliqué ce que vous pensez. Vous avez été très mauvais. Vous avez insulté Gilles au lieu de vous expliquer", a répliqué Cyril Hanouna.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisque Matthieu Delormeau a vite retiré son micro et a quitté le plateau, furieux.