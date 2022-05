Idrissa Gueye (PGS) accusé d'homophobie : sévèrement clashé, son absence sur le terrain provoque le tollé

Tout était réuni pour que le Paris Saint-Germain vive un week-end parfait, entre la victoire nette et sans bavure de samedi soir à Montpellier (4 à 0) et le nouveau triomphe de Kylian Mbappé lors des Trophées UNFP dimanche 15 mai au soir. Sauf que le PSG est un club à part où il se passe toujours quelque chose et cela n'a pas manqué, une fois de plus. Malgré un nouveau festival offensif des coéquipiers de Lionel Messi, une absence provoque de sacrés remous depuis samedi soir, celle du milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gueye.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et rouage essentiel du PSG cette année, le joueur de 32 ans est un des titulaires fréquents de l'équipe de Mauricio Pochettino. Jeudi dernier, il organisait une soirée de gala à laquelle participait la plupart de ses coéquipiers et paraissait en forme, sauf que ce samedi, il était absent de la feuille de match pour "raisons personnelles" d'après son entraîneur. Sauf que cela fait la deuxième année de suite qu'il est absent pile lors de la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Ligue de football professionnel. L'an dernier, une subite gastro-entérite l'empêchait de jouer avec le fameux maillot arc-en-ciel réservé pour cette journée...

Valérie Pécresse demande des sanctions

Son entourage a refusé de commenter, tout comme Idrissa Gueye, mais on parle d'un "sujet sensible", comme le rapporte Le Parisien. Le joueur est soupçonné d'avoir refusé d'apporter son soutien à la lutte contre l'homophobie en raison de ses convictions religieuses. Une attitude scandaleuse alors que l'homophobie est un fléau dans le sport et particulièrement dans le foot où de nombreux joueurs gays restent dans le placard...

Cette absence a provoqué un tollé et de vives réactions, à commencer par la candidate malheureuse à la présidentielle et actuelle présidente (LR) de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Cette dernière a publié un message sur son compte Twitter pour fustiger l'attitude du footballeur parisien et elle demande des sanctions. "Les joueurs d'un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction !", réclame celle qui a défilé à l'époque avec la décriée Manif pour Tous.