Benjamin Castaldi toujours très endetté : la conséquence sur ses revenus

Benjamin Castaldi n'a jamais caché avoir gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière à la télé. Il faut dire que dans les années 2000, l'animateur était très sollicité. Il a notamment fait les beaux jours de TF1 pendant plusieurs années avec l'émission de télé-réalité Secret Story. Mais, après la gloire, est venue la chute. En effet, Benjamin Castaldi a fini par traverser un long passage à vide, la faute à quelques mauvais investissements et à ses trois divorces très coûteux. Résultat, il s'est retrouvé très endetté et n'avait même plus les revenus confortables de ses débuts pour compenser.

En devenant chroniqueur de Touche pas à mon poste, et grâce à la confiance que Cyril Hanouna lui accorde pour qu'il anime ponctuellement des primes sur C8, Benjamin Castaldi a réussi à sortir la tête de l'eau. Mais, lors de son passage Chez Jordan, l'émission de Télé Loisirs, le papa de quatre enfants (Julien, 25 ans et Simon 21 ans nés de sa relation avec Valérie Sapienza, Enzo, 18 ans, fruit de ses amours avec Flavie Flament et Gabriel, né en août 2020 de son dernier mariage avec Aurore Aleman) qui "gagne très bien sa vie" a confié avoir encore de gros problèmes d'argent.

"Aujourd'hui, 70 % de ce que je gagne, hors impôts, contribue à rembourser mes dettes", a-t-il avoué. Benjamin Castaldi est néanmoins aujourd'hui beaucoup plus apaisé et serein quant à l'avenir même si le chemin pour mettre ses échecs derrière est encore long. "Je suis en train de me désendetter, mais c'est encore un peu lourd", a-t-il souligné.

En avril dernier, Benjamin Castaldi révélait dans TPMP People devoir en effet encore rembourser la somme vertigineuse de 2,5 millions d'euros ! Au départ, c'était 5 millions que "des banques ou des particuliers" lui demandaient. "J'ai été condamné, je rembourse ce qui a été affecté à mes dettes, c'est normal", déclarait-il sur le plateau de Matthieu Delormeau.