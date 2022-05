Tragédie pour Nick Cave : Mort de son fils Jethro à 31 ans, sept ans après son frère...

C'est un nouveau drame qui touche Nick Cave. Le chanteur de 64 ans vient de perdre son fils Jethro Lazenby, sept ans après la mort d'un autre de ses enfants, en 2015. C'est The Sun qui a annoncé la triste nouvelle, ce lundi 9 mai 2022. L'artiste d'origine australienne a perdu son fils Jethro Lazenby, né de sa relation avec Beau Lazenby, à l'âge de 31 ans. "C'est avec beaucoup de tristesse, je peux confirmer que mon fils, Jethro, est décédé, a confirmé Nick Cave, via un communiqué. Nous vous remercions de nous laisser faire notre deuil en privé."

Les causes de la mort du fils de l'interprète du groupe Nick Cave and the Bad Seeds n'ont pas encore été révélées, mais il est indiqué que ce drame s'est déroulé deux jours seulement après que le mannequin soit sorti de prison. Il avait été incarcéré après avoir attaqué sa mère, Beau Lazenby en avril dernier. Cette triste disparition dans la vie de Nick Cave survient sept ans après la mort tragique de son autre fils, Arthur. Arthur Cave est né de le romance de Nick Cave et Susie Bick. En juillet 2015, il est décédé tragiquement des suites d'une chute non loin de Brighton, où vit la famille Cave.

Nick Cave et la mort de son fils de 15 ans : Conclusions terribles de l'enquête

Arthur était l'un des jumeaux de Nick Cave et son épouse, l'ancien mannequin Susie Bick ; et les expertises de cette chute mortelle de la falaise Ovingdean à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, avaient été sans appel. Le jeune Arthur, âgé de 15 ans, retrouvé par deux passants et conduit à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures, avait pris du LSD, une drogue hallucinogène, avant de faire cette chute mortelle de 18 mètres. Une automobiliste l'avait alors aperçu qui zigzaguait au bord de la falaise, complètement désorienté et en panique. Il a alors enjambé une barrière de sécurité et est tombé. Cette substance prise avec deux autres amis a transformé rapidement l'expérience en cauchemar. Arthur hallucinait et se sentait persécuté par les automobilistes qui passaient près de lui, ont précisé les autorités à l'époque.

Au moment de la tragédie, c'est le chanteur australien et son épouse s'étaient exprimés dans un court communiqué : "Notre fils Arthur est mort mardi soir. Il était notre magnifique, heureux et aimant garçon." Son frère jumeau, Earle, avait laissé un mot près de la falaise, dont le Daily Mail avait rapporté le contenu : "Tu étais le meilleur frère dont je pouvais rêver. Arthur, je t'aime tellement. C'était une joie d'être à tes côtes. Je ne t'oublierai jamais."

Marqué par la mort de son jeune fils Arthur, Nick Cave a décidé de se remettre au travail pour s'occuper l'esprit. Il avait ainsi transcrit ses sentiments dans son album : Skeleton Tree, dévoilé en septembre 2016. Et avait également dévoilé un documentaire en parallèle : One More Time with Feeling. Il y évoquait la mort de son fils. Son oeuvre a connu un véritable succès au box-office anglais. Sept ans après ce drame, la vie de Nick Cave est à nouveau touché par une tragédie.