Tray Savage : Mort du rappeur à 26 ans, assassiné par balles

La planète rap est à nouveau en deuil. Après Fred The Godson décédé du coronavirus, Chynna, victime d'une overdose, ou encore Pop Smoke, assassiné, elle pleure la mort de Tray Savage. Lui aussi, a été assassiné. Le proche de Chief Keef s'est fait tirer dessus et a reçu des balles au cou et à l'épaule.

Le drame s'est produit dans la matinée du vendredi 19 juin 2020, à Chicago. Tray Savage, de son vrai nom Kentray Young, était au volant de son véhicule et venait de déposer sa petite amie chez elle, dans la zone sud de Chicago, quand il a été la cible de coups de feu. Touché au cou et à l'épaule, Tray Savage a tenté de s'échapper en conduisant et a heurté trois voitures garés. Sa petite amie a couru à son secours après avoir entendu les détonations et l'a sorti de sa voiture.

Emmené au centre médical de l'université de Chicago, Tray Savage y a été prononcé mort. Il avait 26 ans, et était parent de deux enfants, un garçon et une fille qui venait de fêter son anniversaire.