Tristane Banon : Qui est son mari Pierre Lefèvre ?

Après avoir connu des hauts et des bas, Tristane Banon semble aujourd'hui avoir trouvé une heureuse stabilité dans sa vie intime et professionnelle. La romancière, que le grand public a découverte il y a dix ans après sa plainte contre DSK, vit une belle histoire avec Pierre Lefèvre.

Dans les pages du journal Libération, dans son édition du mercredi 5 janvier, on peut en apprendre un peu plus sur l'homme qui partage désormais la vie de Tristane Banon. "Le mari, Pierre, est particulièrement discret. Il travaille dans une entreprise qui fabrique du matériel d'arthroscopie et forme les chirurgiens à son utilisation", précise ainsi le quotidien. Il est vrai que l'époux de la romancière s'affiche de temps à autre à ses côtés à quelques évènements mondains mais, de manière générale, il n'est guère loquace sur l'histoire de coeur qu'il partage avec cette dernière.

Tristane Banon est une femme épanouie grâce à Pierre - frère de la comédienne et ancienne miss météo Pauline Lefèvre - qu'elle a épousé en 2018 en présence de quelques VIP. Ensemble, ils sont devenus les parents d'un petit garçon prénommé Ethan, né en 2020. Cet homme a aussi entamé une démarche qui a énormément compté pour la romancière et journaliste : il a adopté sa fille Tanya, née en 2015 d'une précédente relation.

Quittée par le père de sa fille, dont elle ne veut même plus citer le nom, elle avait raconté la rencontre émouvante entre son nouvel amoureux et sa fille dans les pages du roman Prendre un papa par la main paru en 2018. "Comme dans le livre, elle s'est trouvé [sa fille Tanya, NDLR] un vrai papa. (...) Être un père, ce n'est pas forcément être le géniteur. Comme je l'écris : il ne faut pas accorder trop d'importances aux liens du sang", disait-elle alors en promotion. Désormais, ils forment à quatre une famille épanouie pour le plus grand bonheur de Tristane, laquelle a eu une enfance particulière, sa mère Anne Mansouret ayant choisi de la laisser se débrouiller seule à Paris quand elle était ado pour faire carrière en politique, en Normandie...