Un purificateur d'air pour un intérieur propre et sain, craquez pour ce modèle en réduction !

Par Raphaelle Bougeret

Pour améliorer la qualité de l'air, utilisez un purificateur !

Les purificateurs d'air sont de plus en plus populaires chez les consommateurs car ils permettent d'améliorer l'air et de vous offrir un intérieur plus pur. Bonne nouvelle, en ce moment chez Amazon, le purificateur Philips est en promotion !

Pourquoi utiliser un purificateur d'air ? Les purificateurs d'air sont des appareils qui aident à éliminer les polluants présents dans l'air. De plus en plus populaires, ils ont pour fonction principale d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de votre maison, de votre bureau ou dans tous les espaces clos. Ils utilisent différentes technologies pour fonctionner et pour éliminer les bactéries présentes naturellement dans l'air. Les plus courantes sont les filtres à air, les purificateurs à catalyse ou bien les ioniseurs. Les filtres à air, par exemple, fonctionnent en piégeant les particules dans l'air à l'aide d'un filtre. Elles sont ensuite capturées dans le filtre laissant l'air propre et pur. Certes, leur première particularité est d'éliminer les polluants de l'air, mais ils peuvent également aider à éliminer les mauvaises odeurs désagréables de la maison telles que celles de vos animaux, de la cuisine ou encore de la fumée. Si vous souffrez d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, le purificateur d'air pourra également réduire l'exposition aux allergènes tels que les moisissures, les acariens ou encore les poils d'animaux. Découvrez sans plus attendre le purificateur d'air Philips, actuellement en promotion chez Amazon !

Le purificateur d'air Philips

Le purificateur d'air Philips Le purificateur d'air Philips a été conçu pour éliminer jusqu'à 99,95% des particules ultrafines à savoir les allergènes, les poussières et les germes. Vous obtiendrez donc un air plus pur, bien meilleur pour votre santé ! Grâce à son puissant moteur, votre appareil peut purifier des zones jusqu'à 79m². Votre appareil est doté de capteurs intelligents qui lui permettent de choisir la ventilation adaptée à votre habitation. Afin que vous puissiez utiliser votre purificateur lorsque vous dormez, votre appareil est équipé d'un mode veille afin qu'il puisse purifier l'air dans un quasi-silence. Caractéristiques : Marque : Philips Domestic Appliances

Couleur : blanc

Dimensions : ‎ 25 x 36.7 x 25 cm

Poids : 2,4kg

Puissance : 22 watts

Voltage : 240 volts

Matériau : boîtier en plastique

Fonction arrêt automatique : non

Niveau sonore : 49 dB Achetez dès maintenant votre purificateur d'air Philips, actuellement en promotion chez Amazon !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook