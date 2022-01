Une journaliste américaine renversée en plein duplex par une voiture

C'est ce que l'on appelle les aléas du direct. Tori Yorgey, jeune journaliste américaine, a vécu l'un des pires jours de sa carrière ce mercredi 19 janvier. Envoyée dans une petite ville de Louisiane pour couvrir une inondation provoquée par l'explosion d'une canalisation des eaux, la jeune femme a débuté son duplex sans souci. Du moins dans les premières secondes. Quelque temps à peine après avoir pris l'antenne, un véhicule en pleine manoeuvre a foncé sur la journaliste, disparue de l'écran devant le regard médusé de son confrère en plateau. Inquiet pour sa collègue, ce dernier, silencieux, a fini par prendre la parole pour demander des nouvelles de Tori Yorgey. Heureusement pour elle et pour tout le monde, l'envoyée spéciale n'a pas eu une égratignure après avoir été examinée par un médecin.

"Oh mon Dieu, je viens d'être renversée par une voiture mais je suis OK. Je vais bien, c'est du live. Tout va bien !" a indiqué Tori Yorgey pour rassurer ses équipes. Malgré sa bonne humeur et son sourire, la journaliste n'a pas caché qu'elle avait eu la peur de sa vie : "Toute ma vie vient de défiler devant moi, mais c'est du live et tout va bien. Je pensais être en lieu sûr mais on va déplacer la caméra donc je vais le faire tout de suite pendant que j'y pense".