Une maison "de dingue" : Thomas Vergara dévoile des images de sa luxueuse villa avec Nabilla

Le 3 avril 2022, Thomas Vergara a souhaité dévoiler de nouvelles images de la luxueuse propriété qu'il possède à Dubaï avec sa femme Nabilla. Sur Snapchat, le papa de Milann (né en octobre 2019) a dévoilé le premier étage de leur maison qui possède un balcon sur le salon et qui offre ainsi une large vue sur le jardin et leur piscine grâce à leurs immenses baies vitrées.

"Qu'est ce que je me sens bien chez moi, je vous jure !" confie l'ancien candidat de télé-réalité. L'ancien participant de l'émission Les Anges de la télé-réalité poursuit ensuite sa visite et arrive dans sa chambre à coucher. Peintures grises et tons blancs crèmes, la pièce est bercée par une lumière tamisée. Dans leur suite parentale, les amoureux ont également fait construire une salle de bains ouverte sur la chambre. Entièrement marbrée, cette pièce possède une baignoire encastrée avec télévision et douche hammam. "On a vraiment fait un projet de dingue ça valait le coup d'attendre. J'adore ma chambre" ajoute Thomas Vergara.

J'espère que c'est une blague

Autre petit détail (qui semble cependant moins plaire à Thomas), Nabilla a mis des draps à son effigie sur leur lit conjugal (voir diaporama). "J'espère que c'est une blague (...) Je suis allé faire quelques courses et je rentre et... Regardez ce qu'elle a mis sur le lit..." indique la vedette qui s'apprête à devenir papa de son deuxième enfant.

Pas forcément convaincu par ces draps, Thomas les a finalement enlevés pour mettre des draps blancs plus sobres. "Il a enlevé !" indique Nabilla, "C'était un cauchemar et vous savez quoi, je l'ai carrément mis à la poubelle son drap !" plaisante Thomas Vergara. "Est- ce que tu peux m'expliquer ce que tu as avec ce drap ?" lui demande Thomas, "Je l'adore c'est une super idée cadeau, Milann adore aussi", indique la jolie brune de 30 ans qui négocie ensuite pour mettre ces draps une fois par semaine. "Si j'avais mis ta tête, t'aurais dit oui !" fulmine l'ancienne actrice de la série Hollywood Girls. Une décoration, certes très originale mais qui risque de causer quelques dégâts dans la famille Vergara...