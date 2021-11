Une Miss France annonce ses fiançailles : photos du couple bientôt marié, cadre idyllique...

Ce n'est pas tout : la Miss s'affiche en journée, devant Matthieu un genou à terre et une bague dans son écrin dans la main, visiblement en train de lui demander sa main. "Les gars... J'ai dit oui", écrit-elle sobrement en légende de ces photos au cadre idyllique. Même chose sur le compte Instagram du futur marié, qui nage visiblement dans le bonheur.

Un moment plus que romantique pour le couple qui craignait de passer les vacances aux Maldives, un lieu "qui fait rêver mais qui est aussi très controversé vis-à-vis de l'écologie et du droit des femmes", comme le regrette Eva Colas en story sur le réseau social de partage d'images. "C'est un vrai enjeu pour notre planète et c'est pourquoi une part de moi culpabilisait un peu d'être ici...", poursuit-elle. Mais le couple a opté pour l'hôtel de luxe Soneva Jani, un 5 étoiles qui est aussi présenté par la belle comme "le premier resort écologique des Maldives". Tout s'arrange alors ! Et puis, Eva Colas et Matthieu ne garderont désormais que de beaux souvenirs de ce séjour, celui qui marquera le début de leur nouvelle vie.

Toutes nos félicitations !