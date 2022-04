Valentin Porte quitté par sa femme : 'J'ai du mal à le comprendre'

C'est un retour qui va lui faire beaucoup de bien. Après avoir décliné l'invitation du sélectionneur lors du dernier rassemblement de l'équipe de France de handball, Valentin Porte a cette fois-ci décidé de revenir chez les Bleus. Capitaine de l'équipe, il avait expliqué à l'époque ne pas se sentir assez bien psychologique. "Ma femme est partie au retour de l'Euro. Ce qui m'a obligé à suivre une thérapie pour la première fois, pour essayer de gérer", expliquait-il pour justifier cette absence.

Désormais suivi psychologiquement, Valentin Porte a donc fait son grand retour aux côtés de ses coéquipiers, à commencer par Nikola Karabatic et son frère Luka. Un retour durant lequel il a souhaité jouer la transparence. "J'ai expliqué aux gars les raisons de mon absence. Je leur ai dit que je ne me sentais vraiment pas bien il y a quelque temps. Je me suis excusé de ne pas être venu même au début du stage la dernière fois. Je n'ai pas suivi non plus la compétition que j'ai ratée car j'ai vraiment eu besoin de couper", relate-t-il dans les colonnes du Parisien.

C'est trop compliqué. Même moi, j'ai du mal à le comprendre. Et puis, c'est aussi trop personnel

S'il assure qu'il "va mieux" aujourd'hui, Valentin Porte a encore pas mal de chemin avant de retrouver une santé mentale optimale. Suivi psychologiquement comme il l'a expliqué, il ne souhaite pas forcément s'étaler lorsqu'on lui demande en quoi consiste le travail qu'il effectue sur lui-même. "C'est trop compliqué. Même moi, j'ai du mal à le comprendre. Et puis, c'est aussi trop personnel", répond-il.

Désormais sur la bonne voie, comme il l'assure, ce retour en équipe de France prouve qu'il a su faire les bons choix après le départ de son épouse. "Je remonte doucement la pente dans ma vie privée et professionnelle. Je ressens moins l'angoisse et le malaise que j'avais la dernière fois. J'ai plutôt bien vécu le tourbillon qui a accompagné ma confession. C'est moi qui avais choisi de la provoquer", concède le handballeur aujourd'hui.

Revenu chez les Bleus, Valentin Porte semble aller beaucoup mieux. Rouage essentiel de l'équipe de Guillaume Gilles, l'arrière droit de 31 ans est sur le chemin de la guérison, comme il l'explique aujourd'hui.