"Ma femme est partie..." : Le handballeur Valentin Porte, en thérapie, fait de poignantes confidences

On peut être l'un des plus grands handballeurs français de l'histoire, avoir un palmarès long comme le bras, et se retrouver dans une situation très délicate. C'est ce qui est en train d'arriver à Valentin Porte, l'arrière droit de l'équipe de France de handball, qui s'est confié dans L'Équipe sur ses difficultés actuelles, qui l'empêchent de répondre présent à la convocation du sélectionneur des Bleus pour les prochains matchs. "J'enchaîne les problèmes personnels depuis le retour de l'Euro", indique-t-il en préambule.

Le sportif de 31 ans poursuit et en dit un peu plus sur la nature des problèmes qui le rongent en ce moment. "Ma femme est partie au retour de l'Euro. Ce qui m'a obligé à suivre une thérapie pour la première fois, pour essayer de gérer", explique-t-il. S'il se veut désormais optimiste sur l'avenir de son couple, il n'en reste pas moins que la thérapie fait ressortir des choses que Valentin Porte a du mal à gérer. "Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ma femme ça va s'arranger, en tout cas je fais tout pour. Mais comme me dit ma thérapeute, 'ce qui m'importe, c'est vous'. Là, depuis deux semaines, elle appuie sur des choses bien enfouies, que je ne voulais pas forcément ressortir", poursuit-il.

La thérapeute a parlé de déprime et qu'il ne faut pas que ça se transforme en dépression

Le coéquipier de Nikola Karabatic et Elohim Prandi en Bleu est clairement dans le creux de la vague actuellement, et lorsque la journaliste lui demande s'il n'est pas en train de faire une dépression, Valentin Porte se montrer hésitant, avant de répondre : "La thérapeute a parlé de déprime et qu'il ne faut pas que ça se transforme en dépression. Là, je remonte tout doucement la pente mais il me faut un peu de temps", assure le handballeur né à Versailles.

Dans une phase de reconstruction actuellement, Valentin Porte tente néanmoins de relativiser. "Il faut remettre les choses en perspective : je ne vais pas mourir demain, je n'ai pas un cancer en phase terminale. C'est quelque chose de profond, compliqué à gérer mais il faut le faire avec sérieux", conclut-il.

