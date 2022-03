Elohim Prandi poignardé à six reprises : "J'ai passé des nuits horribles", retour sur le drame

Le jeune handballeur du PSG Elohim Prandi - qui a été victime d'une agression à l'arme blanche au petit matin du 1er janvier 2022 - se confie au Parisien, dans l'édition du 8 mars 2022. Le joueur de 23 ans revient sur les circonstances de l'agression ainsi que sur l'après, et notamment la rééducation.

Interrogé sur les incidents qui se sont déroulés rue Pierre-Charron dans le 8e arrondissement de Paris, le handballeur originaire d'Istres explique: "J'étais avec deux amis très proches et ma mère dans une soirée privée chez quelqu'un que je connais très bien. Sur un malentendu et à cause d'une bouteille d'eau renversée, j'ai été pris à partie par un groupe de personnes. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche les ennuis mais j'ai été obligé de me défendre. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui est passé par la tête d'un gars mais il est venu me planter six coups de couteau au niveau de la cage thoracique dans le dos."

Un motif choquant de futilité qui a bien failli coûter la vie à celui qu'on annonce comme le futur Nikola Karabatic. Il avait alors été pris en charge par le personnel hospitalier auquel il rend hommage : "J'ai passé des nuits horribles mais il a été là H-24. Je ne les remercierai jamais assez. On ne s'en rend pas compte avant d'être directement concerné mais ce que font ces gens est formidable. On ne le dit jamais assez."

Le jeune homme qui s'est vu "partir" reconnaît volontiers que cette expérience l'a changé. "Je me suis aperçu combien la vie est précieuse et comment elle peut filer sur un simple claquement de doigts (...) J'ai plus eu peur de laisser ma famille que de me voir partir. J'ai vu ma mère à mon chevet 24 heures sur 24 et je n'avais pas envie de l'abandonner. La voir ainsi a été le plus dur, cela m'a fait très mal. À une ou deux reprises, oui, je me suis senti partir pour de vrai", avoue-t-il.

Alors que l'enquête suit toujours son cours, et qu'il ne peut pas en parler en raison du secret de l'instruction, Elohim Prandi confie qu'il pourrait rejouer pour la première fois depuis son agression dans les prochains jours. Peut-être le 21 mars...

L'intégralité de l'interview d'Elohim Prandi est à retrouver dans Le Parisien du 8 mars 2022.