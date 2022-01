Elohim Prandi violemment attaqué : les détails d'une agression qui aurait pu lui coûter la vie...

La nuit du 31 décembre est censée être un moment festif pour tout le monde, mais pour Elohim Prandi, cette soirée de 2021 restera longtemps gravée dans sa mémoire pour de mauvaises raisons. Star en devenir du handball français, successeur annoncé de Nikola Karabatic chez les Bleus, le jeune handballeur de 23 ans se trouvait dans un bar situé dans le 8e arrondissement de Paris lorsqu'il a été la cible d'une terrible agression. "Elohim Prandi a été victime d'une violente agression la nuit dernière à Paris et a subi plusieurs coups de couteau. Le joueur est actuellement en observation à l'hôpital et son état n'inspire pas d'inquiétude. La Préfecture de police de Paris est saisie de l'enquête", a indiqué le Paris Saint-Germain dans un communiqué.

Six coups de couteau à proximité d'organes vitaux

Plusieurs heures après l'affaire, le joueur est sorti d'affaire on en sait désormais un peu plus sur la violente agression qu'il a subi. D'après les informations récoltées par le journal L'Équipe, Elohim Prandi aurait pu se trouver dans un état bien plus grave puisqu'il a été poignardé à six reprises par un individu seul qui a pris la fuite par la suite. Si les circonstances de cette surprenante agression restent encore à déterminer, le handballeur a frôlé le drame puisqu'il a été touché à proximité de la rate et des poumons. Heureusement pour lui, aucun organe vital n'a été touché. Rapidement après son agression, le sportif originaire d'Istres a été transporté à l'hôpital et admis en réanimation.

Toujours selon le quotidien sportif, après quelques heures d'angoisse pour les proches du joueur, ils ont reçu des nouvelles rassurantes dans la journée de samedi. Forfait pour l'Euro de handball qui se tient en janvier, Elohim Prandi va désormais devoir entamer un processus de guérison après cette très violente agression, qui devrait laisser des traces psychologiques en plus des blessures physiques...

