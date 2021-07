Valérie Lemercier : Qui est Mathias Kiss, son compagnon ?

Pour Valérie Lemercier, sa vie est privée ou elle n'est pas. En couple depuis près de six ans avec le designer Mathias Kiss, l'actrice française nage dans le bonheur en toute discrétion. Le grand public ne les a vu ensemble uniquement lors de quelques sorties sur tapis rouge. C'est d'ailleurs lors de la soirée des 95 ans du magazine Vogue, en octobre 2015, qu'ils officialisent leur idylle.

Ensemble, ils avaient même monté les marches du palais des Festivals à Cannes quelques mois auparavant, sans que personne ne les remarquent. Lors de la sortie du film Marie-Francine - diffusé le dimanche 25 juillet 2021 sur TF1 -, Valérie Lemercier évoquait alors son homme franco-hongrois comme son "ami".

Très apprécié dans le monde de la mode et du design, Mathias Kiss est connu et reconnu pour ses créations mêlant miroirs et originalité. Ce quadragénaire s'est formé au sein des Compagnons et a déjà exposé ses oeuvres les plus folles pour Hermès comme au palais de Tokyo, à Paris. Côté vie privée, l'artiste est papa de deux enfants, dont une petite fille prénommée Mila.

Ancienne compagne de l'avocat Me Hervé Temime, Valérie Lemercier avait déjà endossé le rôle de belle-mère, inspiration de son film Cent pour cent cachemire. "Ça n'a pas été très simple, au début. J'ai adoré ce lien - un lien très fort. Il peut être compliqué de voir surgir un enfant dans sa vie quand on n'en a jamais eu", confiait-elle lors d'un entretien à L'Obs en octobre 2020.

De son côté, Valérie Lemercier eu d'enfant. "Je n'ai pas pu en avoir, mais ce n'est pas un drame", commentait-elle dans la même entrevue.