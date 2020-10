Véronique Genest "dévastée" : son ami et acteur Yann Epstein s'est "tiré une balle dans la tête"

Véronique Genest et Yann Epstein avaient joué ensemble dans la série Julie Lescaut en 2012. Lui était la célèbre commissaire de police et lui docteur Uzan. L'acteur aux vingt-quatre ans de carrière a joué dans 8 films et séries dont Marie-Line sorti en 2000 avec Muriel Robin, Wasabi avec Jean Reno sorti en 2001 ou encore Le Môme avec Richard Anconina en 2006. Yann Epstein a également joué la série dramatique Les vivants et les morts, avec Robinson Stévenin et Marie Denarnaud, diffusée en 2009 et 2010 sur France 2.

Via son tweet plein de douleur et de tristesse, Véronique Genest a tenu à sensibiliser sur la dureté du métier d'acteur. La réussite n'est pas toujours au rendez-vous et peu parfois briser des hommes. Yann Epstein a visiblement craqué, commettant alors l'irréparable. L'homme n'a pas eu la chance de connaître un aussi beau parcours de Véronique Genest, qui durant de longues années, a passionné les téléspectateurs dans la peau de Julie Lescaut.

Face à cette douloureuse épreuve, l'actrice peut compter sur le soutien de sa communauté. Elle a reçu de nombreux messages bienveillants mais aussi des commentaires de personnes comprenant la détresse de certains acteurs. "La fin d'un homme désespéré... triste. mais quand les événements négatifs s'enchaînent, on peut parfois penser que la vie est trop dure à supporter. Consolez-vous en pensant à tous les beaux moments que vous avez connus ensemble", lui conseille notamment une internaute. Que Véronique Genest ne pense en effet pas à la fin de Yann Epstein mais surtout à leurs instants précieux et inoubliables passés tous les deux.

Yann Epstein n'est pas le premier ami acteur que Véronique Genest perd. Elle pleure toujours la mort de Mouss Diouf, son acolyte dans Julie Lescaut. Ce dernier est décédé en juillet 2012 après avoir été victime de deux AVC. Huit ans après sa mort, elle ne l'oublie pas.