Vianney victime du coronavirus : "Une toux de dingue, avec des complications"

Submergé par le succès ces dernières années, le chanteur Vianney avait annoncé à ses fans vouloir faire une pause. L'heure est désormais venue pour lui de reprendre le micro puisque le sympathique et populaire artiste de 29 ans a annoncé à son public un nouveau single intitulé N'attendons pas. Un come-back qui a un goût particulier après avoir lutté contre la maladie...

Interrogé par Le Parisien, Vianney a donné de ses nouvelles en cette période de confinement, révélant au passage son état de santé. "J'ai eu de la chance. J'ai chopé le truc. J'ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications, ça a duré quinze jours, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune... Mais ce qui m'arrive n'est pas important", a-t-il confié au site du quotidien. Vianney ajoute ainsi son nom à la très longue liste de stars ayant contracté le Covid-19 à travers le monde. D'ailleurs, à date, le virus a officiellement contaminé 3,6 millions de personnes d'un bout à l'autre de la planète. Un chiffre qui continue de grimper...

Vianney, à qui l'on doit notamment les tubes Je m'en vais, Moi aimer toi, La Même ou encore Pas là, est donc désormais rétabli et se consacre à sa passion pour la musique. "Je suis chaque jour au studio de 7-8 heures du matin jusqu'à 19-20 heures. J'ai profité de ma pause pour aménager mon propre studio d'enregistrement et ne plus déranger les voisins. (...) J'ai enregistré pas mal de choses, j'en écris d'autres, je vais enregistrer jusqu'à la fin de l'été (...) Ma seule certitude, c'est que je prépare cet album comme si c'était le dernier de ma vie", a-t-il expliqué.

Le chanteur, qui s'est aussi essayé au cinéma, prépare son troisième album studio après les cartons d'Idées blanches (paru en 2014, certifié double disque de platine) et Vianney (paru en 2016, certifié disque de diamant). "Je reviens parce que j'ai des choses à dire, j'ai fait un voyage et j'ai envie de le raconter", a-t-il ajouté. Nul doute que le public sera au rendez-vous !