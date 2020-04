Vianney is back ! L'heureuse nouvelle qui ravit ses fans...

Vianney est de ces jeunes artistes qui ont connu un début de carrière explosif, peut-être un trop. Pour ne pas se brûler les ailes et ne pas se laisser emporter par le tourbillon écrasant de la célébrité, le chanteur de 29 ans a fait le choix très sage de faire une pause. Un break qui a duré un peu plus d'un an mais qui ne l'a pas empêché de participer à de nombreux projets comme l'opération Pièces Jaunes, aux côtés de Brigitte Macron et Didier Deschamps, ou en signant l'hymne 2019 des Enfoirés (On trace), sans pour autant rejoindre la troupe.

En pleine période de confinement et de crise sanitaire, Vianney a illuminé le coeur de ses milliers de fans en leur annonçant une grande nouvelle : il en a fini avec sa pause, notamment avec les réseaux sociaux, et va sortir une nouvelle chanson le 7 mai prochain. L'annonce a été faite en vidéo, avec des images de lui en train d'enregistrer, mais sans le son. Si vous savez lire sur les lèvres, vous pourrez déjà découvrir une ébauche des paroles. "Ce sont les réseaux que j'avais quittés, pas vous. Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir. Dans ce printemps si étrange, j'espère que vous tenez tous bon & suis tellement heureux qu'on se retrouve", a-t-il commenté en légende de sa vidéo vue déjà des dizaines de milliers de fois sur Twitter. Sans surprise, l'engouement des fans est au rendez-vous. Heureux du retour de l'artiste aux multiples tubes (Je m'en vais, Pas là, Moi aimer toi...), ils attendent avec impatience le 7 mai.