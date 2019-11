Vianney et sa compagne Catherine amoureux complices pour le sacre de Djokovic

Le 3 novembre 2019 restera une date importante pour le joueur serbe Novak Djokovic, qui a remporté le 34e Masters 1000 et, par là même, le 77e trophée de sa carrière lors de la finale du Rolex Paris Masters. "Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je souhaite vraiment assez longtemps. Alors j'espère que vous me verrez encore pendant de nombreuses années", a-t-il confié selon We Love Tennis. Un sacre salué par plusieurs personnalités dans les gradins.

Grand amateur de foot, le populaire chanteur Vianney est aussi un fan de petite balle jaune. L'interprète des tubes Pas là, Je m'en vais et Dumbo était présent à l'AccorHotels Arena, accompagné de sa jolie chérie Catherine Robert. Attentifs, les amoureux ont aussi savouré ce moment de détente en enchaînant les câlins complices. On a également pu noter la présence de l'acteur et réalisateur Yvan Attal, du comédien Pascal Elbé, du chanteur Amir, du musicien Renaud Capuçon ou encore de la maire de Paris Anne Hidalgo, accompagnée de son mari Jean-Marc Germain, de l'animatrice et chanteuse Sandrine Quétier, de l'ex-joueur de tennis Fabrice Santoro...

À l'issue du match, remporté par Novak Djokovic contre le Canadien Denis Shapovalov (sur un score de 6-3, 6-4), on a pu voir débarquer sur le terrain l'ancien champion russe de tennis Marat Safin, Guy Forget (directeur du tournoi Rolex Paris Masters) et Bernard Giudicelli (president FFT). Ils ont remis au gagnant l'Arbre de Fanti, le trophée du tournoi.

Il s'agissait du cinquième Masters 1000 de Paris remporté par le Serbe, en une heure et cinq minutes. Novak Djokovic est actuellement 2e joueur mondial au classement ATP, derrière le jeune marié Rafael Nadal.

Thomas Montet