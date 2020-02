Victoria Beckham : En froid avec une amie créatrice de mode

Nicki Minaj contre son ex Meek Mill, Booba et Kaaris... Les clashs de stars déchaînent les passions ! Un nouveau, surprenant, oppose les créatrices de mode Victoria Beckham et Stella McCartney. Cette dernière en voudrait à son ancienne amie, pour avoir tenté de recruter sa nourrice et un collaborateur de sa marque de vêtements...

Le scoop est signé The Sun ! Selon le tabloïd, Victoria Beckham et Stella McCartney sont en froid, à cause de l'ancienne Spice Girl. Elle aurait tenté de recruter la nourrice de Stella, ainsi que la directrice du studio de sa marque. Pour ne rien arranger, Victoria Beckham aurait également publié une photo de la fille de Stella, Reiley (9 ans, née de son union avec Alasdhair Willis), prise lors de la fête d'anniversaire de Harper Beckham. L'événement avait eu lieu à Buchkingham Palace, à Londres.

"Victoria est désespérée. Elle veut le meilleur pour sa famille et a entendu dire que la nounou de Stella étaient une des meilleures de Londres. Elle a obtenu son numéro et lui a fait une offre alléchante pour qu'elle quitte le navire. Quand Stella l'a appris, elle est devenue folle. C'était le premier coup bas, explique une source non-identifiée au Sun. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Victoria a tenté de recruter le directeur de studio de Stella. Après ça, Stella et son mari Alasdhair Willis ont annulé une invitation [adressée à Victoria Beckham, NDLR] à une fête de famille."

En attendant de régler ce différent, Victoria Beckham et Stella McCartney se consacrent à leurs prochains défilés. Les deux femmes présenteront leurs nouvelles collections prêt-à-porter aux fashion weeks de Londres et Paris.