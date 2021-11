Vincent (Les Ch'tis) en couple : il présente sa compagne Cléa, une sublime brune

Par Sandra Ratesson Chef de rubrique médias A bientôt 38 ans, Sandra Ratesson en a vu défiler des émissions de télévision, des animateurs et des candidats de télé-réalité. Membre de la génération Club Dorothée, elle a vu l’apparition mais aussi l’extinction de nombreux programmes. La scène du rapprochement physique entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine de Loft Story, elle l’a vu en direct grâce à un abonnement ADSL d’époque.

Quel petit cachottier ! Vincent Shogun n'avait rien dit à personne mais il n'est plus un coeur à prendre. Il est heureux et amoureux et vient même de présenter la femme qui partage désormais sa vie. Une jolie jeune femme qui n'a rien à voir avec le milieu de la télé-réalité.

Vincent Shogun est un nouvel homme ! L'ex-star des Ch'tis et ancien compagnon de la future mariée et maman Hillary Vanderosieren se fait plutôt discret ces derniers temps. Vendredi 12 novembre 2021, il réapparaît transformé et amoureux. L'ancien candidat de télé-réalité qui a fait dernièrement parlER de lui pour avoir passé 28 jours derrière les barreaux à Amsterdam pour possession de drogues, a retrouvé le sourire. C'est aminci et bien looké qu'il dévoile ses plus belles dents en compagnie d'une jolie brune. Le couple prend la pose devant la mer, bras dessus bras dessous. Sur d'autres photos, la jeune femme embrasse Vincent sur les joues et les amoureux se font ensuite un bisou sur la bouche. Le doute sur la nature amoureuse de leur relation est donc impossible. "Juste un mot : Incroyable #you", déclare Vincent Shogun en guise de légende. Puis, il mentionne sa dulcinée.

Ainsi apprend-on qu'elle s'appelle Cléa et qu'elle est entrepreneuse. Sur son compte Instagram on découvre que Cléa est une femme sublime qui n'hésite pas à dévoiler ses formes et qu'elle semble évoluer loin du milieu de la télé-réalité. Elle a aussi officialisé son couple avec Vincent, en publiant les mêmes photos. Seule la légende change : "I.N.C.RO.Y.A.B.L.E #youandme." Pour le moment, on ne sait pas où il se sont rencontrés ni quand. On ignore également s'ils vivent ensemble où s'ils ont des projets communs. En plus de sa célèbre relation amoureuse avec Hillary, Vincent Shogun a vécu une idylle avec Barbara Lune (Les Anges ). Elle avait pris fin en 2017. On souhaite donc au Ch'ti que cette fois soit la bonne. Toutes nos félicitations en tout cas.