Vivement dimanche : Michel Drucker reçoit Bob Sinclar et Richard Anconina

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau numéro de Vivement dimanche. Ce 3 octobre 2021, Michel Drucker diversifie encore une fois son émission de France 2 en invitant deux invités aux carrières bien distinctes. Il parlera notamment musique avec Bob Sinclar qui reprend sans doute avec une joie non dissimulée la tournée des festivals sur les scènes européennes. Le célèbre DJ français pourrait également évoquer en parallèle les périodes de confinement durant lesquelles il a été l'une des personnalités les plus actives, faisant danser la planète entière avec une cinquantaine de live virtuels qui réunissaient à chaque fois plus de 100 millions de spectateurs.

L'acteur Richard Anconina a également répondu présent à l'invitation de Michel Drucker. Le comédien de 68 ans prendra le temps de défendre son rôle dans la pièce de théâtre Coupable, mise en scène par Jérémie Lippman et qu'il joue actuellement au théâtre Marigny dans le 8e arrondissement de Paris. L'ancienne star de La Vérité si je mens y incarne un policier de permanence au standard d'un commissariat et dont la soirée va basculer après le coup de fil d'une femme. Il s'agit de l'adaptation scénique du film danois Den Skyldige de Gustav Möller et Emil Nygaard Albertsen. Cette pièce marque les premiers pas de Richard Anconina au théâtre ! "La scène, je n'avais pas envie d'y aller, j'avais un peu peur..., a-t-il reconnu lors d'une interview pour Le Figaro. Il fallait que je sois à l'aise, j'espérais ne pas me tromper, il y a beaucoup de texte, le personnage est pratiquement tout seul, c'est un défi." Un défi qu'il devra relever jusqu'à la fin de l'année 2021.

Richard Anconina et Bob Sinclar seront, lors de leurs entretiens, scrutés par le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, toujours présent sur le plateau pour "croquer" les invités de Michel Drucker.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 dimanche 3 octobre 2021.