Vivement dimanche : Claude Lelouch à l'honneur, Caterina Murino rayonnante

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 23 octobre 2022. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité. En première partie, c'est Claude Lelouch qui sera à l'honneur.

Ce dernier doit fêter son 85e anniversaire le 14 novembre prochain et, pour l'occasion, il organise un ciné-concert symphonique autour de ses films au Palais des congrès de Paris. Le célèbre réalisateur y fêtera sur scène son anniversaire entouré de ses amis, d'acteurs, de chanteurs et d'invités surprises à l'image de Didier Barbelivien et Ibrahim Maalouf avec qui il a déjà collaboré. Les deux artistes le rejoindront d'ailleurs sur le plateau de Vivement dimanche pour discuter de cet événement. Didier Barbelivien en profitera pour évoquer la sortie de son nouvel album et il interprètera un titre avec ses musiciens. À noter que le caricaturiste Emmanuel Chanu sera là pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Claude Lelouch.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker évoquera l'actualité de Philippe Lellouche et Caterina Murino. Cette dernière sera bien présente pour défendre leur nouvelle pièce de théâtre Le Tourbillon. Il s'agit d'une comédie imaginée par Francis Veber, le metteur en scène du Dîner de cons. L'histoire tourne autour d'un journaliste dépressif et d'un flic, un peu gauche et brutal, ainsi que de leurs femmes respectives. La pièce se joue au Théâtre de la Madeleine jusqu'au 6 novembre prochain.

Enfin, c'est Samuel Le Bihan qui sera invité à donner de ses nouvelles. Le comédien sera de retour sur France 3 dès le 25 octobre prochain avec un inédit de la série Alex Hugo. Il sera question d'une nouvelle aventure inspirée d'un fait divers américain. Michel Drucker recevra également Les Chevaliers du Fiel qui jouent actuellement à la Comédie de Toulouse leur nouveau spectacle Mamie d'enfer.

Vivement dimanche, ce 23 octobre dès 13h30 sur France 3.