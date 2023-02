Wendie Renard claque la porte de l'équipe de France de football : explications d'une révolte sans précédent

C'est un vrai mouvement de révolte qui vient d'être lancé au coeur de l'équipe de France féminine de football. À seulement cinq mois du Mondial, la capitaine Wendie Renard a littéralement claqué la porte de la sélection. À ses côtés, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, deux attaquantes des Bleues. Les raisons de cette décision ? Les joueuses réclament des "changements" immédiats au sein même de l'équipe de France. "Management" décrié, "système loin des exigences du haut niveau", "résultats" en demi-teinte... Les critiques sont lourdes. Les joueuses visent, sans la nommer directement Corinne Diacre, la sélectionneuse mais aussi la Fédération française de football. "Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", a écrit Wendie Renard dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir

La capitaine des Bleues a été rejointe par deux autres coéquipières. Marie-Antoinette Katoto explique ne plus être "en adéquation avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises". Kadidiatou Diani met en avant des "récents résultats" peu convaincants et le "management en équipe de France", exigeant des "changements profonds". Pour la capitaine de l'équipe de France de football, ce départ de la sélection va lui permettre de "préserver (sa) santé mentale". "Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir", a-t-elle développé.