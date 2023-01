Noël Le Graët, la descente aux enfers continue : une enquête pour des faits graves ouverte contre lui

Sale période pour la Fédération française de football (FFF), qui doit faire face à de nombreuses affaires délicates depuis plus d'une semaine.

Tout a commencé le 8 janvier dernier avec l'interview de son président, Noël Le Graët, sur les ondes de RMC. Ce dernier s'est exprimé très maladroitement sur Zinedine Zidane, déclenchant une vive polémique et déliant les langues concernant le comportement qu'aurait eu l'homme de 81 ans à l'encontre de certaines personnes. Sonia Souid, agente de joueurs de football, a notamment dénoncé l'attitude de ce dernier à son encontre. "Il ne m'a jamais regardée comme un agent mais comme un bonbon à croquer. Pour parler vulgairement, il m'a regardée comme deux seins et un c*l", témoignait-elle.

Comme nous l'apprend l'AFP ce mardi 17 janvier 2023, une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel a été ouverte hier. Une enquête qui fait suite au signalement pour "outrage sexiste" qui vise Noël Le Graët, comme l'a indiqué le parquet de Paris à nos confrères.

Un signalement envoyé à la justice la semaine dernière

C'est visiblement le témoignage de Sonia Souid par les auditeurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) qui a déclenché cette enquête, d'après des informations du quotidien Le Monde. Le signalement a été envoyé le 13 janvier dernier à la justice et les inspecteurs ont prévenu Noël Le Graët ce même jour de ce signalement. D'après nos confrères, après le témoignage de l'agente de joueurs, "plusieurs ex-salariées de la FFF et sa directrice générale, Florence Hardouin" ont également témoigné, apportant des informations complémentaires au dossier et qui ont mené à ce signalement.

"Je viens de prendre connaissance avec étonnement d'un article du Monde faisant état de fuites sur le rapport provisoire en cours de préparation (de l'IGESR)", avait réagi samedi de son côté Noël Le Graët dans une déclaration transmise à l'AFP, après la révélation du signalement dans le quotidien.

"A ce stade je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l'origine, avait-il déclaré. Plus généralement je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci."

Ce n'est pas la première fois qu'une femme accuse le président de la FFF de comportement déplacé à son égard. En octobre 2022, la cellule investigation de Radio France avait recueilli des témoignages anonymes de plusieurs femmes à l'encontre de Noël Le Graët, faisant état d'un comportement "inapproprié" à leur égard. "Dans l'avion, je suis à côté de lui, il pose sa main sur ma cuisse. Je l'ai repoussé en lui disant 'président, on ne va pas commencer le trajet comme ça", témoignait notamment l'une d'elles.

Le 11 janvier, Noël Le Graët avait été "mis en retrait" de la présidence de la fédération par le comité exécutif. Sollicité samedi par l'AFP, le ministère des Sports avait précisé que la ministre Amélie Oudéa-Castéra avait été informée du signalement, conformément à la procédure, et qu'elle n'avait pas vocation à s'exprimer davantage sur le sujet.

L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Noël Le Graët reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.