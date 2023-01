Noël Le Graët a "pété les plombs" : Bixente Lizarazu le dézingue et défend son grand copain Zidane

C'est une séquence qui restera comme le point de bascule dans la carrière de Noël Le Graët. Président omnipotent de la Fédération française de football (FFF) depuis douze ans, c'est lui qui a installé Didier Deschamps à la tête des Bleus, avec le succès qu'on lui connaît. Les deux hommes s'apprécient et le président de 81 ans n'a pas hésité à reconduire le sélectionneur dans son mandat jusqu'en 2026. Invité de l'émission Bartoli Time, présentée par Marion Bartoli sur RMC, il n'a pas été tendre avec son potentiel successeur et légende des Bleus, Zinedine Zidane. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ?", a-t-il notamment déclaré le 8 janvier dernier.

Des propos qui ont créé une énorme polémique et après plusieurs jours de remous médiatiques, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa position de président. Si plusieurs acteurs du monde du football français se sont déjà exprimés sur le sujet, Bixente Lizarazu ne l'avait pas encore fait. Il a donc choisi de se confier à L'Équipe ce 17 janvier, dans une longue interview où il ne se montre pas tendre envers le président de la fédération. Lorsque le journaliste lui demande quelle a été sa réaction en entendant les mots de Le Graët, sa réponse fuse : "Je me suis dit qu'il avait pété un plomb. Quand tu es à la tête de la FFF, tu es déjà le garant des valeurs de l'équipe de France, donc tu ne peux pas répondre avec autant de mépris au sujet de celui qui est, avec 'Platoche' (surnom de Michel Platini, ndlr), le plus grand joueur de l'histoire des Bleus."

Visiblement très remonté contre Noël Le Graët, le compagnon de Claire Keim n'a pas compris son attitude envers une légende des Bleus. "Il (Zinedine Zidane) n'a jamais caché son envie de l'être (sélectionneur des Bleus) un jour, sans jamais aller au-delà de déclarer sa disponibilité et son amour de l'équipe de France. On doit tous se réjouir de cela et le président de la FFF le premier, au lieu de parler de "Zizou" avec autant d'irrespect", conclut-il.

Après plus d'une semaine de polémique, Bixente Lizarazu donne enfin son ressenti sur cette affaire. Calme et avec du recul, il n'est pas tendre envers Noël Le Graët et défend l'honneur de son grand copain, Zinedine Zidane.

