Noël Le Graët très contesté : une décision importante tombe enfin !

Ce sont des mots qu'il risque de regretter pendant un long moment... Invité exceptionnel de Marion Bartoli dans son émission sur RMC, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a été interrogé sur la possible nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus et sa réponse a provoqué beaucoup de remous. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ?", a-t-il déclaré, déclenchant une vague de critiques à son égard, de la part de footballeurs, mais également de journalistes.

Une énorme polémique qui a eu des conséquences, puisque le Comité exécutif extraordinaire (Comex) s'est réuni ce mercredi 11 janvier pour statuer sur cette affaire et notamment l'avenir de Noël Le Graët à la tête de la FFF. Une décision qui a été rendue il y a quelques minutes et qui ne devrait pas plaire à celui qui a reconduit Didier Deschamps dans ses fonctions jusqu'en 2026. "Noël Le Graët a été mis en retrait", a indiqué un membre du Comex à l'AFP, assurant néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une "démission". Pour le remplacer, le Comex a choisi Philippe Diallo, promu président par intérim de la fédération à la place de l'homme originaire de Guingamp.

Noël Le Graët, un comportement qui interroge

Malgré ses excuses le lendemain de son interview, Noël Le Graët n'aura donc pas réussi à éviter une sanction. En plus de ses problèmes à la tête de la FFF, il a également vu sortir dans la presse un témoignage accablant à son encontre. L'agente de joueur Sonia Souid a raconté son histoire avec l'homme fort du football français et son récit est à charge. "Il aurait dû avoir ce respect. Il ne m'a jamais regardée comme un agent mais comme un bonbon à croquer. Pour parler vulgairement, il m'a regardée comme deux seins et un c*l !", a-t-elle déclaré en substance dans son témoignage accordé au journal L'Équipe.

Le prochain Comex pourrait désigner un successeur à Noël Le Graët, et si l'on en croit les informations de Daniel Riolo, il se pourrait bien qu'une autre légende du football français, en la personne de Michel Platini, puisse revenir aux affaires après sa pause de longue durée.