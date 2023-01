"Il m'a regardée comme deux seins et un c*l !" : Nöel Le Graët visé par de très lourdes accusations

C'est une interview qui devrait faire beaucoup de bruit et on a du mal à voir comment Nöel Le Graët pourrait rester président de la Fédération française de football encore bien longtemps. Sous le feu des critiques depuis son interview du 8 janvier sur RMC où il a eu des propos très déplacés contre Zinedine Zidane, l'homme de 81 ans va désormais devoir répondre des accusations d'une ancienne collaboratrice, qui affirme qu'il a eu un comportement déplacé à son égard entre 2013 et 2017. Sonia Souid, agente de joueur, rencontre le président de la FFF pour la première fois dans un restaurant parisien et à l'époque, tout se passe bien.

En septembre 2014, Nöel Le Graët la recontacte avec une proposition en tête. "Il veut qu'on se voie dans son appartement parisien", raconte Sonia Souid dans une interview accordée à L'Equipe ce 10 janvier, avant de poursuivre : "Il dit qu'il fait ça régulièrement, que c'est plus commode pour lui, plus confidentiel. J'accepte." Une rencontre qui se passe mal pour la jeune femme, qui a 28 ans à l'époque, tandis que le président de la FFF en a 72. "Il aurait dû avoir ce respect. Il ne m'a jamais regardée comme un agent mais comme un bonbon à croquer. Pour parler vulgairement, il m'a regardée comme deux seins et un c*l !", dévoile-t-elle.

La seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon c*l

Lorsqu'elle arrive dans l'appartement de Nöel Le Graët, un élément l'interpelle : "Il y avait ces deux coupes de champagne déjà servies sur la table. Je n'y ai pas touché. J'avais aussi peur qu'il y ait quelque chose dedans... On a entendu tellement d'histoires." Sonia Souid décide alors de quitter l'appartement, "déçue" de l'attitude du président de la FFF. "Après, il m'a appelée régulièrement pour m'inviter à dîner (...) La seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon c*l. Et c'est violent. Ça m'a blessée, c'est humiliant", poursuit la jeune femme.

Un témoignage fort de la part de Sonia Souid, mais il se pourrait bien que ce ne soit pas le dernier à l'encontre de Nöel Le Graët. "Il y en a une qui attendait que je parle. Il faut bien qu'il y en ait une en premier", indique en guise de conclusion l'agente de joueurs.

L'interview de Sonia Souid est à retrouver en intégralité sur le site de "L'Équipe".