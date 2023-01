"Scandale", "ils doivent partir" : Daniel Riolo, hors de lui, s'en prend violemment à deux stars du football français !

Tout est parti d'une simple interview accordée dimanche 8 janvier au soir à Marion Bartoli, dans son émission, Bartoli Time sur RMC. Invité de l'ancienne championne de tennis, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët fait une sortie très remarquée sur la légende des Bleus, Zinedine Zidane. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il déclaré en substance, affirmant également qu'il n'en avait "rien à secouer" de l'avenir de la légende des Bleus et qu'il "peut aller où il veut !". Une interview qui arrive seulement quelques jours après la prolongation de contrat de Didier Deschamps, en place à la tête de l'équipe de France depuis 2012 et qui devrait y rester jusqu'en 2026 d'après les termes de son nouveau contrat.

Des mots qui ont déclenché un véritable tollé dans les médias et sur les réseaux sociaux, où plusieurs personnalités se sont exprimées, condamnant les propos du président de la FFF. Suiveur assidu de l'actualité footballistique, Daniel Riolo a lui été troublé par une autre partie de l'interview, comme il l'a expliqué dans l'émission L'After Foot, ce dimanche 8 janvier. "Le Graët a dit : 'avec Didier, on a réfléchi ensemble à ma succession'. Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là on n'est pas en plein scandale... Moi je suis désolé, mais les deux doivent partir. Je m'en fous du résultat, de la finale ou quoi. Il faut que la fédération soit propre", a lâché le compagnon de Géraldine Maillet sur les ondes de RMC.

Ça fait des années que je dénonce l'homme qu'est Deschamps, tout comme Le Graët d'ailleurs

Pour Daniel Riolo, Noël Le Graët et Didier Deschamps sont tous les deux coupables au même niveau et ils n'auraient pas dû se concerter pour la prolongation de ce dernier. "On ne peut pas dissocier les deux (...) Ça fait des années que je dénonce l'homme qu'est Deschamps, tout comme Le Graët d'ailleurs", conclut Daniel Riolo, qui a visiblement beaucoup de mal avec le mari de Claude Deschamps.