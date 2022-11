"Ridicule", "Grotesque", "Idiot" : Daniel Riolo tire à boulets rouges sur Christophe Galtier !

C'est une saison très particulière que vivent les clubs de football européens cette année avec cette Coupe du monde en plein hiver. Les calendriers ont été chamboulés et les équipes ont dû jouer un nombre de matchs records avant la trêve. Un début de saison d'autant plus spécial pour le Paris Saint-Germain qui vient de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Christophe Galtier. Si les supporters espéraient voir arriver Zinedine Zidane, c'est donc un autre natif de Marseille qui dirige le club parisien et jusqu'ici, les choses semblent plutôt bien se passer.

Le PSG est actuellement premier du championnat de France et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Des résultats qui permettent à Christophe Galtier de se dire satisfait du début de saison de son équipe, mais pour Daniel Riolo, l'affaire est un peu plus complexe que ça. Le journaliste de 52 ans a fait l'analyse du travail de l'entraîneur parisien et il n'y va pas avec des pincettes. "Ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est à la fois malin et ridicule", a-t-il déclaré dans son émission l'After Foot, mardi 15 novembre au soir sur RMC. S'il explique que le père de Jordan a réussi à bien gérer ses trois stars, Messi, Mbappé et Neymar, il y a plusieurs aspects qui posent néanmoins problèmes. "Ridicule, parce qu'il nous sert une communication éculée qu'on a vu chez d'autres entraîneurs déjà", désespère le compagnon de Géraldine Maillet.

Il n'est pas obligé d'en rajouter une couche pour nous prendre pour des idiots

Après cette première attaque frontale, Daniel Riolo se montre plus virulent à l'encontre de l'entraîneur de 56 ans. "En gros il nous dit qu'il fait un meilleur début de saison que le Bayern, que le Real, que Manchester City... Non, arrête de nous prendre pour des idiots, ce n'est pas du tout la même chose (...) Ce que tu racontes, c'est des bananes", lance le journaliste. Avant d'envoyer une dernière salve en direction de Christophe Galtier : "C'est grotesque, parce que tu ne joues pas dans les mêmes championnats. Une invincibilité, ça ne veut pas dire la même chose. Donc il n'est pas obligé d'en rajouter une couche pour nous prendre pour des idiots, parce que personne n'est idiot."

Pour l'heure, Christophe Galtier n'a pas réagi aux propos de Daniel Riolo, qui a montré une nouvelle fois qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche !