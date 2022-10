Christophe Galtier : Son fils adoptif John dans le viseur de la justice !

Christophe Galtier devrait avoir le sourire ce matin après la belle victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille lors du Clasico qui s'est tenu au Parc des Princes hier soir, mais une affaire impliquant son fils adoptif le préoccupe certainement. Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier à la surprise générale, l'entraîneur de 56 ans vit sa première expérience dans un club de cette envergure. Si beaucoup pensaient voir arriver Zinedine Zidane à Paris, c'est donc un autre natif de Marseille qui a eu le poste et malgré son expérience, il va avoir fort à faire pour gérer les stars du club, Kylian Mbappé et Neymar en tête.

Arrivé à Paris avec sa femme, Christophe Galtier est l'heureux père de deux grands garçons, Jordan (33 ans) et qui marche dans ses pas puisqu'il compte bien lui aussi devenir entraîneur, et John (34 ans), son fils adoptif, le fils de sa compagne qu'il a adopté il y a cinq ans de ça. Un homme très important puisqu'il est son conseiller et défend ses intérêts, mais d'après les informations du journal L'Équipe, ce dernier pourrait avoir des ennuis avec la justice. Conseiller sportif au sein de la structure Score Agencies, John Valovic-Galtier est "visé par une enquête préliminaire ouverte en mars dernier par le parquet de Nice, notamment pour 'exercice illégal de l'activité d'agent sportif'".

Le fils de Christophe Galtier nie toute participation

D'après nos confrères, l'enquête a été ouverte à l'encontre du fils de Christophe Galtier "sur le fondement d'un signalement d'un particulier initialement reçu par le parquet de Marseille et transmis à notre juridiction au mois de février 2022", a indiqué le parquet de Nice, ce qui a été confirmé par le parquet de Marseille. Le particulier en question serait un agent licencié par la Fédération française de football, ce qui n'est pas le cas de John Valovic-Galtier. Ce dernier se défend et nie totalement avoir participer à des négociations directement, notamment lors du transfert à Nice de l'attaquant Andy Delort en août 2021, reconnaissant qu'il n'est "pas agent".

Scruté par les médias depuis son arrivée à Paris, Christophe Galtier se serait certainement bien passé de cette affaire...