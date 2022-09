Christophe Galtier dans la tourmente ? Révélations surprenantes sur son gros clash

C'est une intervention qui a surpris beaucoup de monde tant Christophe Galtier semble respecter et aimer dans tous les clubs où il est passé. Depuis cet été, l'entraîneur français a changé de galaxie en arrivant au Paris Saint-Germain, après plusieurs années à entraîner de bons clubs de Ligue 1, de Lille à Saint-Étienne. L'an dernier, il se trouvait du côté de Nice et devait collaborer avec un certain Julien Fournier, directeur du football au sein du club azuréen. Invité à s'exprimer sur les antennes de RMC, dans l'émission l'After Foot dans laquelle on retrouve notamment Daniel Riolo, ce dernier n'a pas été tendre avec son ancien collègue.

"Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", avait lancé Julien Fournier, lâchant une petite bombe qui est vite remontée aux oreilles de Christophe Galtier, qui n'a pas tardé à réagir en conférence de presse. "Il est prétentieux... Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est l'entraîneur du PSG, on a une grande exposition, je ne peux pas, je ne veux pas me fatiguer, m'épuiser. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage", a-t-il répondu, préférant éteindre la polémique.

Des problèmes dès le début avant un tournant en mars

Les deux hommes ne souhaitent donc pas en dire plus sur les raisons de ce clash assumé, mais d'après les informations de L'Équipe, cela a très vite démarré la saison dernière. Pas content de son effectif, il estime que les profils de ses joueurs "ne collent pas à l'identité de la ville" de Nice. Une première rupture entre les deux hommes avant le mois de mars et l'arrivée du ramadan, qui va marquer une vraie cassure. Plusieurs joueurs de l'effectif sont musulmans et d'après les informations de nos confrères, Christophe Galtier adapte ses séances d'entraînement pour eux, mais tente de les convaincre "de ne pas jeûner pour conserver une condition physique optimale". Julien Fournier de son côté n'apprécie pas du tout la façon dont l'actuel coach parisien gère la situation et explique que le "critère religieux" ne doit pas peser dans les choix de son entraîneur.

Pourtant, comme l'explique L'Équipe, les joueurs musulmans n'ont pas vu leur temps de jeu baisser durant cette période et on se défend de toute islamophobie dans le camp Galtier. "Dans tous les clubs où il est passé, il n'a jamais incité un joueur à ne pas faire le ramadan. Il n'a jamais sorti un joueur de la feuille de match à cause du jeûne", assure une personne de son entourage.

Début avril, les deux hommes ont une dernière rencontre qui se passe mal et après ça, ils ne communiqueront plus que par mail, jusqu'à leurs départs, Julien Fournier travaillant désormais à Parme en Italie, et Christophe Galtier étant recruté par le PSG.

