"Si j'explique les vraies raisons, il n'entrera plus dans un vestiaire" : Christophe Galtier se fait allumer sur RMC

C'est la surprise que personne n'attendait vraiment pour occuper le poste très convoité d'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais les dirigeants qataris ont décidé de faire confiance à Christophe Galtier pour diriger les stars du club. Alors que le nom de Zinedine Zidane revenait avec insistance depuis des mois, c'est donc le Marseillais de 56 ans qui a hérité du job, à la surprise générale. Pour l'heure, le pari semble gagnant tant Lionel Messi, Kylian Mbappé et les joueurs parisiens connaissent un bon début de saison, mais il se pourrait bien que certaines affaires viennent assombrir le paysage.

Directeur du football de l'OGC Nice, au club depuis 2011, Julien Fournier a collaboré pendant une année avec Christophe Galtier et hier, il était l'invité de l'émission de radio l'After Foot sur RMC. Dans le show spécialisé sur le football et dans lequel on retrouve notamment Daniel Riolo, l'homme de 48 ans s'est confié sur ses rapports très compliqués avec le nouvel entraîneur parisien. "C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques", lance-t-il en préambule.

Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe

Face à l'insistance des journalistes qui souhaitent en savoir plus sur la nature de leurs relations et surtout les raisons de cette animosité, Julien Fournier finit par lâcher une petite bombe. "Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", assure-t-il, sans vouloir rentrer dans les détails de l'histoire, précisant simplement que "ce ne sont pas des affaires de foot", mais "des choses bien plus graves" d'après lui.