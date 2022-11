"Absurdités", "fake news" : Daniel Riolo défend le Qatar et la Coupe du monde face aux critiques

On le sait, cette Coupe du monde qui vient de débuter au Qatar ne va ressembler à aucune autre. Déjà pour nous autres Européens, les habitudes sont quelque peu bouleversées puisque la compétition se déroule en hiver. Au-delà de ça, l'attribution de l'événement à ce petit pays de 2,5 millions d'habitants du Moyen-Orient fait grincer des dents. Beaucoup s'insurgent contre les conditions de travail des ouvriers sur les nombreux chantiers mis en place pour pouvoir accueillir le monde entier pendant un mois. Les chiffres font état de 6750 morts si l'on en croit les chiffres du Nouvel Obs et les enquêtes journalistiques se sont multipliées pour décrire le traitement de ses travailleurs souvent venus de l'étranger.

D'autres polémiques se sont abattues sur le Qatar, dont le prince détient le Paris Saint-Germain, et il a notamment été question du traitement des personnes homosexuelles dans le pays. L'homosexualité est considérée comme illégale dans le pays et plusieurs nations pensaient arborer un brassard arc-en-ciel pour venir en aide à la cause, mais la Fédération internationale de football association (FIFA) a fait pression pour que cela ne se fasse pas. Finalement, une journaliste anglaise a pris tout le monde de court en portant le fameux brassard "One Love" en plein direct à la télévision.

Étant depuis 24 heures au Qatar, si tu savais le nombre de choses que j'ai déjà remises en question

De multiples polémiques qui alimentent les débats sur les émissions consacrées au foot. Sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo a donné un avis qui va à l'inverse de ce que l'on entend ces derniers temps. Arrivé au Qatar en fin de semaine dernière, le compagnon de Géraldine Maillet a donné son opinion sur l'organisation de cette Coupe du monde et il semble plutôt conquis. "Étant depuis 24 heures au Qatar, si tu savais le nombre de choses que j'ai déjà remises en question par rapport à ce que j'avais entendu comme absurdités, comme fake news sur le Qatar", a lancé le spécialiste de la polémique sur les ondes de RMC.

Un avis qui va à l'encontre des propos que l'on entend ces dernières semaines et qui devrait certainement faire réagir les opposants à cette Coupe du monde.