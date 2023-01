Noël Le Graët aurait proposé "des plans à trois à des femmes" ! Très lourdes accusations contre le président de la FFF

C'est une sortie qui a déclenché un tollé sans commune mesure dans les médias spécialisés et sur les réseaux sociaux. Le 8 janvier, Noël Le Graët était l'invité de Marion Bartoli dans son émission Bartoli Time et il a été interrogé sur la possibilité de voir un jour Zinedine Zidane en équipe de France. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection", a-t-il lancé, ajoutant qu'il n'en avait "rien à secouer" de l'avenir de la légende des Bleus et qu'il "peut aller où il veut !".

Une sortie qui n'a pas franchement plu dans le milieu du football français et les stars Kylian Mbappé et Franck Ribéry n'ont pas tardé à réagir pour tancer le président de la Fédération française de football (FFF). "Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça...", a notamment déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain dans un tweet énormément relayé. Si Noël Le Graët s'est excusé ce matin, lundi 9 janvier, il n'en reste pas moins qu'il se retrouve actuellement dans l'oeil du cyclone et le célèbre journaliste Romain Molina n'en demandait pas tant pour balancer une information assez troublante sur son compte Instagram.

C'est aussi hors sol et irrespectueux que lorsqu'il propose des plans à trois à des femmes du foot français

Très suivi sur les réseaux sociaux et à l'origine de nombreux scandales dans le milieu du football, le journaliste a repris l'interview de Noël Le Graët afin de parler du président de la FFF. "C'est aussi hors sol et irrespectueux que lorsqu'il propose des plans à trois à des femmes du foot français", indique Romain Molina, déclenchant un raz de marée de likes et de messages sous son tweet. Sans trop en dire, le journaliste ajoute une série de hashtags : "Grande Noël", "Et un et deux et trois zéro" et "Ça saute après l'audit".