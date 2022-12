"C'est Allah contre Jésus" : la relation entre Karim Benzema et Olivier Giroud continue d'agiter l'équipe de France !

Pendant de longues années, Karim Benzema et Olivier Giroud ont été au centre des débats en équipe de France. Très longtemps attaquant numéro un des Bleus, le joueur du Real Madrid a perdu sa place après les différentes affaires dans lesquelles il s'est retrouvé, mais également les mots qu'il a pu avoir à l'encontre de Didier Deschamps. Une opportunité dont a su profiter le buteur de 36 ans, qui est rapidement devenue l'option principale du sélectionneur en attaque. Un choix judicieux puisque ce dernier a permis aux Bleus de remporter la Coupe du monde en 2018. La relation entre les deux hommes a d'ailleurs longtemps été froide, en partie à cause des mots de celui que l'on surnomme KB9 : "On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Moi je sais que je suis la F1."

Depuis, les choses semblent s'être apaisées entre les deux hommes, surtout depuis le retour triomphal de Karim Benzema l'an dernier, mais si l'on en croit les dires du journaliste Romain Molina, l'histoire continue de faire parler en interne. Connu pour parler des coulisses du football, ce dernier a révélé dans une vidéo YouTube qu'un cadre de l'équipe de France, dont il ne dévoile pas l'identité, se serait permis de dire : "C'est Allah contre Jésus", en évoquant les deux joueurs. Une information qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et les spéculations vont bon train pour savoir quel joueur aurait pu tenir de tels propos, qui restent bien sûr au stade de la rumeur pour le moment.

Une relation pourtant bonne entre les deux joueurs

Connu pour sa foi chrétienne, Olivier Giroud ne s'est jamais caché sur l'importance de la religion dans sa vie, tout comme Karim Benzema, musulman de confession. Pourtant, dans sa vidéo, Romain Molina indique que les deux joueurs se sont parlés et qu'il n'y a aucun problème entre eux. Il ajoute également une information assez surprenante, mais selon le journaliste, il a été dit aux joueurs de l'équipe de France de ne pas liker les publications de celui qui vient de prendre sa retraite internationale sur les réseaux sociaux.

Des informations qui, si elles sont avérées, pourraient faire beaucoup de bruit au sein de l'équipe de France.