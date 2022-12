Tensions au sein des Bleus ? Un héros du sacre de 2018 accusé d'avoir mis une sale ambiance dans le groupe !

Il faut parfois se méfier des apparences et si le groupe emmené par Didier Deschamps au Qatar semblait parfaitement s'entendre sur le terrain et dans les images de vie de groupe diffusées sur les réseaux sociaux, il n'en serait rien à croire certaines rumeurs. Bien connu dans le milieu du foot pour être un journaliste qui dévoile les coulisses du sport le plus populaire de la planète, Romain Molina a encore fait parler de lui hier soir. Dans une vidéo consacrée à l'équipe de France, il balance plusieurs informations assez étonnantes sur le comportement d'un joueur en particulier, pourtant adoré des supporters depuis sa Coupe du monde 2018.

En effet, si l'on en croit le journaliste, Benjamin Pavard, qui s'était fait connaître pour son but spectaculaire face à l'Argentine, aurait mis une bien mauvaise ambiance au sein du groupe France. D'après Romain Molina, très frustré d'avoir perdu sa place après un premier match raté contre l'Australie, le joueur de 26 ans originaire de Maubeuge aurait mis une très mauvaise ambiance au sein de l'équipe. "Pendant des entraînements, ou pendant qu'il était sur le banc de touche, il s'est permis des remarques sur ses coéquipiers, le staff a jugé ça complètement déplacé", assure le journaliste.

Jusqu'à la finale où là... il y a eu des mots très tendus, des mots vraiment pas commodes entre le coach et le joueur

Une attitude très surprenante de la part d'un joueur pourtant apprécié du public et qui aurait atteint son paroxysme dimanche dernier. "Jusqu'à la finale où là... il y a eu des mots très tendus, des mots vraiment pas commodes entre le coach et le joueur. Son attitude a provoqué une ambiance que les joueurs qualifient de 'néfaste'", rajoute Romain Molina, qui dresse un portrait à charge contre Benjamin Pavard. Si cela ne suffisait pas, le journaliste ajoute que ce dernier aurait également été soupçonné par certains coéquipiers de faire fuiter des informations dans la presse, lui qui entretiendrait de bonnes relations avec un journaliste travaillant pour RMC.

Des informations qui restent au stade de rumeur pour le moment et sur lesquelles Benjamin Pavard ne s'est pas encore exprimé pour le moment.