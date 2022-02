Xavier Niel casse sa tirelire : il s'offre un sublime hôtel particulier hors de prix à Paris

Entre les stars et l'immobilier, c'est une histoire d'amour vieille comme le monde. Et il n'y pas que du côté de Los Angeles ou New York que les personnalités s'offrent des demeures incroyables pour plusieurs millions. Si les Français sont plus discrets quand il est question d'argent, ce n'est pas pour autant qu'ils sont radins. Xavier Niel ne peut pas dire le contraire, le célèbre homme d'affaires ayant ainsi fait une folie.

Comme le relate Bloomberg, Xavier Niel a dépensé la somme exceptionnelle de 200 millions d'euros afin de s'offrir l'Hôtel Lambert, situé sur l'Ile-Saint-Louis à Paris. Le patron de Free, co-propriétaire du journal Le Monde (et en quête de La Provence) et créateur de l'incubateur Station F, a racheté cette demeure à l'émir du Qatar, le Cheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani. Ce dernier le possédait depuis 2007 mais l'avait acheté "que" 60 millions d'euros. Toutefois, il avait par la suite lancé en 2009 un grand chantier au coût de 45 millions d'euros pour le rénover. Et, après un incendie en 2013, l'émir avait dû engager des travaux pour un coût de 130 millions d'euros. Cette transaction est qualifiée aujourd'hui de vente record dans la capitale ! "Record qui était jusqu'alors détenu par l'Hôtel de Soyecourt place des Victoires pour 100 millions d'euros ou encore le Palais Montmorency (pour le même montant)", précise BFM.