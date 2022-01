Héritage de Bernard Tapie : son fils Stéphane tape du poing, "j'ai donné ma parole à mon père"

Bernard Tapie est mort le 3 octobre 2021, à 78 ans, après avoir lutté plusieurs années contre le cancer. Ce 26 janvier, il devait souffler une bougie de plus... Ses proches ont évidemment une pensée émue pour lui, notamment son fils Stéphane qui lui a rendu hommage sur Instagram. Il a aussi évoqué les affaires et le délicat héritage de son célèbre père.

Sur son compte, Stéphane Tapie a posté une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir le regretté Bernard Tapie au piano, deux enfants à ses côtés. En légende, son fils écrit sobrement : "Joyeux anniversaire PAPA #missyou." Sur cette image on peut d'ailleurs voir des pochettes de disques avec le nom de Bernard Tapy, le pseudonyme qu'il avait pris du temps où il avait tenté une brève carrière de chanteur au milieu des années 1960 - après son service militaire - sous le label RCA Records. Il avait notamment enregistré les titres Je ne crois plus les filles, Avait-il tort ?, Le Retour ou encore Vite un verre... Une partie plus méconnue de la carrière de celui qui était un flamboyant touche-à-tout.