Mort de Bernard Tapie : l'héritage de sa fortune représente un risque énorme...

C'est une nouvelle que l'on redoutait depuis bien longtemps. Le dimanche 3 octobre 2021, Bernard Tapie a succombé à la maladie qui l'affaiblissait depuis des mois. L'homme d'affaires est mort à son domicile, dans le septième arrondissement de Paris, à l'âge de 78 ans. Et s'il laisse un trou béant dans le coeur de tous ses proches, il laisse aussi planer un doute redoutable autour de sa succession financière.

Comme vous le savez sans doute, Bernard Tapie ne cessait d'en découdre avec la justice ces dernières années. On pourrait aisément croire qu'il avait réservé, pour ses proches, une confortable somme en guise d'héritage. Mais tout va se jouer devant le tribunal. Le mari de Dominique et père de quatre enfants possédait un patrimoine évalué à 300 millions d'euros mais ses créanciers lui en réclamaient 400 millions, comme le rappelle le journal Libération. Ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de ses deux principales sociétés, Groupe Bernard Tapie et Financière et immobilière Bernard Tapie. Or, cette décision a été contestée et la cour d'appel statuera au mois de décembre.

Bernard Tapie avait proposé à ses créanciers un plan de redressement qu'ils n'ont pas accepté. Reste à savoir si son épouse et ses quatre enfants - Nathalie, 53 ans, Stéphane, 52 ans, Laurent, 46 ans et Sophie, 33 ans - vont accepter ou non la succession, compte tenu des risques financiers qu'elle comporte, puisqu'elle dépend de la décision de la cour d'appel. On sait que, pour amortir le choc financier, Bernard Tapie avait vendu son hôtel particulier, rue des Saints-Pères, à François Pinault pour 80 millions d'euros, qu'il s'est également débarrassé de son yatch, le Rebord, en 2014 contre 44 millions d'euros et que son jet privé a connu le même sort.

Qui gère les affaires de Bernard Tapie ?

L'homme d'affaires est propriétaire d'une villa à Saint-Tropez, la Mandala, évaluée entre 50 et 70 millions d'euros, et d'une maison à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne qui en vaudrait 10 millions. Ses actions dans le groupe de presse La Provence pourraient être valorisées à 50 millions d'euros. Ses descendants ont la possibilité d'accepter la succession "sous bénéfice d'inventaire" pour prendre le temps d'évaluer les risques qu'elle comporte. En attendant, c'est Laurent Tapie, le fils du défunt, qui hérite de la gestion des affaires judiciaires en cours de son père.

Retrouvez toutes les informations sur le patrimoine de Bernard Tapie dans le journal Libération du 4 octobre 2021.