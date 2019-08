Yann Barthès très secret sur sa vie privée : la raison de cette discrétion

Dès lundi 2 septembre, Yann Barthès fera sa rentrée dans Quotidien sur TMC. Et contrairement à beaucoup de ses camarades animateurs et journalistes, l'ancien présentateur du Petit Journal (Canal+) se fait très discret sur sa vie privée. Impossible de connaître le lieu de ses vacances ou même quelques détails sur son intimité... Auprès de nos confrères de TV Magazine, il s'explique sur sa volonté de rester mystérieux.

Pour Yann Barthès, la réponse est simple : "Parce que ça suffit de donner nos images, nos données personnelles et nos vies entières aux GAFA !" Et de s'expliquer un peu plus : "Je parle deux heures par jour à la télé, c'est déjà pas mal, non ? La discrétion est la chose la plus précieuse au monde pour moi ! Surtout dans ce métier, qui n'en a absolument aucune..." D'ailleurs, le journaliste de 44 ans aurait rêvé d'une carrière à la Daft Punk, groupe de musique électronique composé de deux Français dont les visages sont cachés... sous des casques ! Une astuce leur permettant de préserver leur anonymat. "C'est le top d'être connu sans être reconnu. On ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont...", lance Yann Barthès.

Les téléspectateurs se contenteront donc de retrouver l'animateur à l'antenne de TMC du lundi au vendredi dès 18h30. D'ailleurs, pour cette rentrée, l'équipe de Quotidien a décidé de "changer un peu le décor et l'habillage" du plateau. Autre nouveauté : Salhia Brakhlia va "prendre plus de place sur les interviews et sur certains vendredis" où elle remplacera Yann Barthès aux commandes de l'émission. La célèbre humoriste Nora Hamzawi, qui avait annoncé son départ de l'émission, sera finalement bel et bien là. "On a fait un deal : Nora passera une fois par mois pour faire une maxi-chronique", annonce l'animateur. Et d'ajouter : "Vous verrez encore plus de Pablo Mira et d'Alison Wheeler, et on va accueillir une nouvelle humoriste le vendredi. Elle s'appelle Laura Felpin, vous ne la connaissez sans doute pas, mais elle va vous étonner !" Ça promet.