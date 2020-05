Yannick Noah insolite : drôle d'histoire impliquant des obsèques

Yannick Noah fête ses 60 ans le 18 mai 2020, et il le vit très bien. Seule petite contrariété au tableau, l'ancien champion de tennis avait prévu de faire une "teuf" avec ses cinq enfants, mais la pandémie de coronavirus a remis son rendez-vous en famille à plus tard. Joakim, Yelena, Eleejah, Jenaye habitent loin de lui, seul son petit dernier Joalukas (15 ans) vit avec lui et sa femme Isabelle Camus. Yannick Noah espère malgré tout pouvoir faire cette fête avant la fin de l'année, comme il l'a expliqué dans le long entretien accordé à L'Équipe le jour de son anniversaire. Cette interview s'est conclue sur une anecdote pour le moins surprenante, sur le récit de ce jour de 1994 où il s'est rendu aux mauvaises obsèques.

Proche de Marcel Bernard, tennisman qui avait remporté le tournoi de Roland-Garros en 1946, Yannick Noah voulait lui adresser un dernier adieu en se rendant à ses obsèques. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. "Je me trompe, je me retrouve à l'enterrement d'un autre. C'est à l'église de Boulogne (Billancourt) et je vais à l'église d'Auteuil (Paris). Je ne comprenais rien, s'est-il souvenu auprès de L'Équipe. Il n'y avait personne du tennis. Je me retrouve à faire mes condoléances à une famille qui se demande : 'Mais qu'est-ce que Noah fait là ?' Toute l'église me regarde. Le cercueil passe devant moi, je me mets à chialer et là, j'écoute le prêtre dire : 'Nous sommes là pour dire au revoir une dernière fois à Pierre." C'est alors que Yannick Noah a compris qu'il s'était trompé d'église et le temps de se rendre à Auteuil, la cérémonie en mémoire de son ami Marcel Bernard était terminée. "Mais Marcel est toujours là, avec moi. Et il le sera toujours", a assuré celui qui est le seul Français à lui avoir succédé à Roland-Garros.

L'intégralité de l'interview de Yannick Noah est à retrouver dans L'Équipe dans les kiosques le 18 mai 2020.