Yannick Noah, le crâne rasé sur un coup de tête ? Il dit tout sur cette photo qui a fait le buzz

Une boule à zéro en plein hiver ? C'est ce que Yannick Noah a tenté de faire croire à ses abonnés sur Instagram pendant quelques heures. En publiant une photo de lui le crâne rasé, l'ancien tennisman de 62 ans a créé un gros buzz, mais plusieurs se sont demandés s'il s'agissait d'une photo actuelle ou non et le chanteur vient de donner la réponse. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 105 000 abonnés, il a écrit un message à ses fans ce lundi, pour leur avouer la vérité. "La boule à zéro c'était il y a 3 ans", écrit-il en accompagnant ses paroles d'un selfie de lui en train de rire de sa blague et avec bien plus de cheveux.

Tout ceci n'était donc qu'une petite blague de la part de Yannick Noah, qui ne s'est finalement pas coupé les cheveux et il conclut en donner une bonne raison à cela. "Tu as vu le froid qu'il fait ???", ajoutant également un hashtag "faut pas déconner", qui montre qu'il n'apprécie pas vraiment le froid qui touche la France en ce moment. Une des raisons qui l'a peut-être poussé à retourner vivre au Cameroun, où il est installé depuis plusieurs années maintenant. Et visiblement, sa petite blague a bien fonctionné auprès de sa communauté, comme en attestent certains internautes dans les commentaires. "Vous nous avez bien eu Yannick", "J'y ai cru, mais peu importe ! Yannick Noah plaît peu importe la coiffure !", ou encore "Je suis tombée dans le panneau", la plupart des gens se sont fait avoir !