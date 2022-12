Yannick Noah change totalement de look et s'offre un sacré coup de jeune !

Il y a des moments où on a envie de tout couper et c'est exactement ce qu'il vient d'arriver à Yannick Noah ! L'ancienne star du tennis en avait visiblement assez de sa coupe de cheveux, alors il a décidé de passer un coup de tondeuse, comme il vient de le montrer sur son compte Instagram. Suivi par plus de 105 000 abonnés, le chanteur de 62 ans vient de publier un joli selfie de lui pour montrer le résultat et on peut dire que ça change. Sur la photo, le père de 5 enfants affiche un beau sourire et surtout un crâne rasé de près. Un changement qui semble bien lui plaire, même si la nostalgie de sa coupe de cheveux afro est bien présente dans son esprit.

Sur la même publication, il a d'ailleurs mis une photo de lui plus jeune, certainement à l'époque de ses débuts en tant que tennisman, où il arborait une superbe coupe afro. "Bon dimanche !", écrit-il simplement en commentaire en ajoutant quelques hashtags : "#afro #coupemelba #après #avant". Un changement radical qui semble beaucoup plaire à ses fans, qui n'hésitent pas à le féliciter pour l'audace en commentaire. "La super classe. Ça te va trop bien grand frère, ça te rajeunit drôlement", "Le gars vient de perdre 10 ans, grâce à une nouvelle coupe de cheveux" ou encore "Incroyable le changement, je lui donne 50 ans, et encore plus beau", les abonnés sont tous dithyrambiques !