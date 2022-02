Yves Duteil : Opéré à coeur ouvert pour la seconde fois !

L'an dernier, on l'avait quitté en forme, en bonne santé, présentant une magnifique autobiographie, Chemins de Liberté qui racontait son parcours d'homme et d'artiste. Cette année 2022 commence plus difficilement pour Yves Duteil selon France Dimanche : à 72 ans, il aurait été obligé de repasser sur le billard pour une délicate opération à coeur ouvert.

Le magazine, en kiosque ce vendredi, précise que le chanteur du Petit pont de bois souffrirait d'une artère coronaire en mauvais état, qui l'obligerait à revenir voir les médecins régulièrement. Une bien mauvaise nouvelle pour lui, qui va devoir rester à l'hôpital et en convalescence de nombreuses semaines après cette intervention risquée à son âge.

En 2018, alors qu'il évoquait ce souci de santé pour la première fois dans les médias, il avait raconté au Parisien qu'il avait eu "une opération à coeur ouvert, plusieurs mois d'hospitalisation dont [il] n'avait parlé à personne". Espérant aller mieux, il s'était lancé dans l'écriture d'un livre, près de cinquante après le début de sa carrière de chanteur.

Il y racontait son parcours politique, lui qui est devenu maire de Précy-sur-Marne en 1989, son engagement civique également : avec sa femme Noëlle, ils sont impliqués dans de nombreuses associations et ont même créé une école en Inde pour les enfants défavorisés. Des actes dont il ne s'est jamais vanté, tout comme le fait qu'une trentaine d'écoles en France porte son nom, un fait extrêmement rare pour une personnalité vivante.

Il faut dire que sa plume très légère et poétique et sa grande douceur lui ont façonné une carrière légendaire. Son plus grand succès, Prendre un enfant, sorti en 1978, a d'ailleurs été traduit en différentes langues dont l'allemand et le néerlandais. Ecrite et composée par lui-même, elle avait été élue meilleure chanson du siècle en 1987.

Inséparable de sa femme Noëlle, avec qui il a une fille, Martine, il avait enfin raconté son combat contre la maladie, expliquant que "Noëlle a puisé la force de survivre pour nous. Pour surmonter la violence des traitements, elle se réfugiait dans un océan d'amour qu'elle voulait continuer à nous offrir". Alors qu'aujourd'hui, son épouse est guérie, il lui avait fait la plus belle des déclarations, "Tu fonces, après je te répare" !