Zoe Bethel : Mort de la Miss et influenceuse à 27 ans, ses proches sous le choc

Zoe Bethel est décédée des suites de ses blessures huit jours après son accident. Les membres de la famille de celle qui a été couronné miss Alabama 2021, ont annoncé la mort de la jeune femme sur son Instagram dimanche.

"Ce vendredi 18 février 2022 à approximativement à 5h30 du matin à Miami en Floride, notre bien aimée Zoe Sozo Bethel est passée dans l'autre vie après avoir succombé à ses blessures", peut-on lire sur les réseaux sociaux. "Zoe a touché le coeur de nombreuses personnes et était activement affiliée à plusieurs entreprises et associations, à savoir qu'elle était l'actuelle Miss Alabama, une commentatrice politique pour RSBN, une ambassadrice de marque pour Turning Point USA et le Falkirk Center de Liberty University. Elle a également été porte-parole de Students for Life et était affiliée à Project Veritas", ajoute ses proches. La famille a également sollicité sa communauté pour faire des dons sur la page GofundMe afin de participer, notamment, aux dépenses pour les funérailles. La campagne de récolte de dons est actuellement à 40 000 dollars et vise les 500 000 dollars.

La semaine dernière, la famille de Zoe Bethel avait partagé les informations concernant l'accident de la jeune femme de 27 ans : "Zoe a eu un accident jeudi soir, le 10 février, et a subi de graves dommages à son cerveau/tronc cérébral et est dans le coma." La famille était alors lucide sur ses chances de revoir l'ex reine de beauté en vie : "Malheureusement les médecins ont dit que les dommages étaient irréparables et qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre (...) nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite, peu importe la tournure que prendront les événements. Cela a été une situation abrupte et très traumatisante pour notre famille, et nous pouvons imaginer à quel point ce sera un choc pour tous ceux qui la connaissent et qui prennent soin d'elle."