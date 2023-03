Diaporama : "Allure athlétique, tatouages" : Marlène Schiappa en couple, révélations sur Matthias Savignac son charmant compagnon

1 / 14 "Allure athlétique, tatouages" : Marlène Schiappa en couple, révélations sur Matthias Savignac son charmant compagnon

Un homme à " l'allure athlétique ", et aux " tatouages qui dépassent des poignets de chemise", dont elle est tombée amoureuse.

Elle a rencontré, en décembre dernier à New-York, un beau brun barbu prénommé Matthias Savignac.

4 / 14 Virginie Efira et Niels Schneider en couverture du magazine "Paris Match", jeudi 2 mars. © Paris Match

Il est décrit par le magazine comme " le président de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ".

Un véritable coup de foudre qui, cependant, ne l'empêchera pas de rester proche de son mari - qu'elle avait rencontrée à l'âge de 19 ans et avec qui elle sera restée vingt ans - pour " continuer d'élever leurs deux filles comme ils l'ont toujours fait".

D'après les dernières informations de " Paris Matc"h , dans son dernier numéro paru dans les kiosques ce jeudi, Marlène Schiappa ne serait plus un coeur à prendre.

" C'était l'évidence, c'était l'immédiat ", a-t-elle confié à l'hebdomadaire à ce sujet.

