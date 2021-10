Diaporama "Cela n'existe nulle part ailleurs" : Zinedine Zidane et ses enfants marquent l'histoire du football

1 / 13 "Cela n'existe nulle part ailleurs" : Zinedine Zidane et ses enfants marquent l'histoire du football

2 / 13 Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et ses quatre enfants Enzo, Luca, Elyaz et Théo, Florentino Perez - Zinédine Zidane devient l'entraineur du Real de Madrid et remplace ainsi Rafael Benítez à Madrid en Espagne.

3 / 13 Zinedine Zidane - Match de football en Liga : Le Real Madrid est à égalité avec Seville 2-2 au Stade Alfredo-Di-Stéfano le 9 mai 2021. © Acero/Alterphotos/Panoramic / Bestimage

4 / 13 Zinédine Zidane félicité par sa femme Véronique et ses enfants Elyaz et Théo - Le Real Madrid de Zinédine Zidane remporte la Ligue des champions aux tirs au buts face à l'Atlético de Madrid, (1-1 après prolongations, 5-3 aux t.a.b.) à Milan le 28 mai 2016.

5 / 13 Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et ses enfants Elyaz et Théo, Florentino Perez - Zinédine Zidane devient l'entraineur du Real de Madrid et remplace ainsi Rafael Benítez à Madrid en Espagne le 4 janvier 2015.

6 / 13 Zinedine Zidane - Le Real Madrid s'impose contre Getafe en Liga (2 - 0), le 9 février 2021.

7 / 13 Zinedine Zidane - Liga espagnole - Match de football entre le Real Madrid et Osasuna (2-0) à Madrid. Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Wire

8 / 13 Zinedine Zidane - Le Real Madrid a battu l'Atalanta (3 - 1) en match de Ligue des Champions et Karim Benzema marque son 70ème but de la compétition, le 16 mars 2021. © Alterphotos / Panoramic / Bestimage

9 / 13 L'entraîneur-chef du Real Madrid Zinedine Zidane assiste à une conférence de presse de Ligue des Champions, Groupe B, match de football entre Shakhtar Donetsk et le Real Madrid au stade Olimpiyskiy de Kiev. Le 2 décembre 2020.

10 / 13 Veronique Zidane (la femme de Zinédine Zidane) se rend au Meazza Stadium avec son fils Elyaz pour assister à la finale de la ligue des champions remportée par Le Real Madrid à Milan, le 28 mai 2016.

11 / 13 La femme Zinédine Zidane, Véronique et ses enfants Elyaz et Théo - Le Real Madrid de Zinédine Zidane remporte la Ligue des champions aux tirs au buts face à l'Atlético de Madrid, (1-1 après prolongations, 5-3 aux t.a.b.) à Milan le 28 mai 2016.

12 / 13 Zinedine Zidane devient l'entraineur du Real de Madrid et remplace ainsi Rafael Benítez lors d'une cérémonie au Stade Santiago Bernabéu à Madrid le 4 janvier 2016. Le président du Real de Madrid a annoncé la nomination à Zinedine Zidane en présence de sa femme Veronique et de ses quatre enfants Enzo, Luca, Elyaz et Théo.