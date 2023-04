Diaporama : "Il y a un gros souci..." : Cyril Hanouna "harcelé" en direct, il dévoile le contenu d'un message étonnant

6 / 19

Exclusif - Cyril Hanouna - Dîner de gala de l'association "Les rois du monde" à la salle Wagram à Paris le 13 mars 2023. Lundi 13 mars 2023, à la Salle Wagram – Chateauform (Paris 17ème), s'est tenu le Gala annuel de l'Association Les Rois du Monde, au profit des enfants orphelins, hospitalisés et défavorisés. " Qui à le droit, qui à le droit, qui à le droit d'faire ça à un enfant "... Il va sans dire que ces mots ont rencontré un écho singulier hier soir, lorsque P.Bruel a entonné le refrain de son titre éponyme devant un public de plus de 400 personnes, tout acquis à la cause des Rois du Monde. Animée par la présentatrice TV H.Mannarino, Maîtresse de Cérémonie, cette soirée d'exception a vu de nombreuses personnalités se succéder sur scène : l'animateur C.Hanouna, l'humoriste T.Saint Laurent, les chanteurs S.Luna, Ridsa, Symon et Yannick, ou encore l'artiste-sculpteur R.Orlinski, Vice-Président de l'Association. Rythmé par un cocktail, un plateau d'artistes, un dîner et une vente aux enchères, cet événement a réuni célébrités et anonymes autour d'un Gala inédit, au sein de la somptueuse Salle Wagram – Chateauform. " Je souhaite remercier l'ensemble des parties prenantes qui nous ont permis de vivre ces instants magiques : les artistes, les bénévoles, et surtout nos donateurs sans qui rien ne serait possible... Car derrière tous les moments de joie vécus ce soir, se jouent le présent et l'avenir des milliers d'enfants que nous soutenons " a souligné Stéphanie Robert, Présidente des Rois du Monde. Fondée en 2012, les Rois du Monde (ou LRDM) est une Association à but non lucratif (loi 1901), reconnue d'intérêt général. Elle oeuvre en France comme à l'étranger pour les enfants orphelins, hospitalisés et défavorisés. Elle les soutient de manière financière, matérielle, éducative, sportive et culturelle. L'engagement de ses 180 bénévoles, conjugué à la générosité de ses donateurs, lui permet aujourd'hui d'être présent dans 7 pays (France, Maroc, Israël, États-Unis, Nigéria, Côte d'Ivoire, RDC). © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE